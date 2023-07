Bộ Nội vụ yêu cầu Phú Thọ báo cáo về đặc cách tuyển dụng giáo viên

TPO - Chiều 20/7, lãnh đạo Vụ Công chức- Viên chức ( Bộ Nội vụ ) cho biết Bộ Nội vụ vừa có văn bản yêu cầu tỉnh Phú Thọ báo cáo việc thực hiện công văn 5378 ngày 5/11/2019 của Bộ này về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2015 trở về trước.

Động thái này của Bộ Nội vụ diễn ra sau khi có thông tin Phú Thọ đến nay chưa thực hiện công văn nói trên đối với giáo viên mầm non. Trong khi đó, Sở Nội vụ Phú Thọ mới đây lại tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch tuyển dụng theo hình thức xét tuyển hơn 800.000 chỉ tiêu viên chức đối với nhóm đối tượng giáo viên này và không đả động đến công văn 5378 của Bộ Nội vụ.

Trước đó, từ năm 2019, Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương cho phép các địa phương thực hiện xét đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2015 trở về trước, trong chỉ tiêu biên chế, có trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.



Đến ngày 5/11/2019, Bộ Nội vụ có Công văn số 5378 gửi UBND các tỉnh, thành đề nghị chỉ đạo rà soát, tổng hợp danh sách giáo viên đã có hợp đồng lao động từ năm 2015 trở về trước, căn cứ vào chỉ tiêu biên chế để quyết định việc tuyển dụng đặc cách đối với nhóm đối tượng này theo đúng chủ trương của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ.

Công văn 5378 của Bộ Nội vụ cũng yêu cầu các địa phương sau khi thực hiện tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên hợp đồng diện nói trên,“nếu vẫn còn chỉ tiêu biên chế giáo viên thì mới thực hiện việc thi tuyển hoặc xét tuyển công khai theo quy định của Luật Viên chức và văn bản hướng dẫn thi hành”.

Sau công văn của Bộ Nội vụ, nhiều địa phương đã thực hiện chủ trương này, kể cả trong bối cảnh có Nghị định 115 về việc tuyển dụng viên chức ra đời . Mới đây nhất, đầu năm 2023, UBND TP Thái Bình sau khi được sự đồng ý của UBND tỉnh, cũng tuyển dụng đặc cách công khai đối với số giáo viên mầm non diện này còn trong chỉ tiêu biên chế.

Tại Phú Thọ hiện có rất nhiều trường hợp giáo viên hợp đồng thuộc diện được xét đặc cách tuyển dụng như yêu cầu tại công văn 5378 nói trên của Bộ Nội vụ nhưng chưa từng được hưởng ưu tiên này. Những giáo viên mầm non hợp đồng diện còn nhiều ở các huyện như Thanh Sơn, Hạ Hòa, Lâm Thao và cả TP Việt Trì. So với giáo viên là viên chức, giáo viên mầm non hợp đồng có nhiều thiệt thòi. Trước thời điểm tháng 7/2023, một giáo viên hợp đồng cỡ 10 năm đứng lớp có thu nhập không quá 3,5 triệu đồng/tháng.