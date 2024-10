Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào đẩy mạnh hợp tác trong phòng, chống tội phạm

TPO - Ngày 14/10, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị song phương cấp Bộ trưởng giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào về hợp tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phòng, chống ma túy.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Chủ tịch Uỷ ban quốc gia phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm dự và phát biểu tại Hội nghị. Dự Hội nghị còn có Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Khamking Phuilamanivong, Thứ trưởng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (trưởng đoàn Bộ Công an Lào) cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết, hiện nay, tình hình tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm về ma túy là vấn nạn chung của toàn cầu, đã và đang gây ra những hậu quả tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Cả Việt Nam và Lào đều chịu sức ép và tác động rất lớn từ tình hình này. "Sau đại dịch COVID-19, hoạt động của các đường dây, tổ chức tội phạm có liên quan đến hai nước đang có xu hướng gia tăng; đối tượng phạm tội ngày càng đa dạng và manh động hơn, bao gồm các lĩnh vực như tội phạm ma túy, kinh tế, hình sự, buôn lậu, lừa đảo qua mạng..." - Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh. Theo Phó Thủ tướng Lê Thành Long, cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm xuyên quốc gia của hai nước ngày càng cam go và quyết liệt, đòi hỏi các cơ quan chức năng mỗi nước phải phối hợp chặt chẽ, triển khai các giải pháp phù hợp trước mắt cũng như lâu dài nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với các loại tội phạm nguy hiểm này. Phó Thủ tướng cũng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Bộ Công an hai nước trong việc tăng cường các hoạt động hợp tác, nghiên cứu tìm ra sáng kiến, giải pháp nhằm kịp thời ứng phó với những diễn biến mới của tình hình tội phạm và ma túy hiện nay. Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được, còn nhiều thách thức, khó khăn đang chờ ở phía trước. Đặc biệt, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới Việt - Lào diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn rất tinh vi và manh động; tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy còn xuất hiện ở một số khu vực giáp ranh hai nước; công tác quản lý tiền chất còn nhiều sơ hở, hạn chế. Đây là những dấu hiệu rất đáng lo ngại, đòi hỏi Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào phải tiếp tục đẩy mạnh phòng ngừa, đấu tranh chống ma túy và tội phạm trong thời gian tới. Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị, hai Đoàn đại biểu tập trung cùng nhau trao đổi, đánh giá thẳng thắn, thực chất về tình hình, kết quả đã đạt được, tháo gỡ những vấn đề còn tồn tại, khó khăn trong quá trình phối hợp và thảo luận, thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai Bộ. Theo thông tin từ Hội nghị, từ tháng 7/2021 đến 6/2024, Công an 10 tỉnh giáp Lào đã phát hiện, bắt giữ 14.131 vụ, 19.961 đối tượng, thu giữ 1.910,15 kg ma tuý các loại, 3.095.093 viên ma tuý tổng hợp, 3.448 cây thuốc phiện, cùng nhiều vật chứng khác có liên quan. Tại Lào, các lực lượng chức năng của Lào đã điều tra, phát hiện và triệt phá 15.859 vụ án ma tuý, bắt 23.458 đối tượng, trong đó có 560 đối tượng người nước ngoài (trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Nigeria, Indonesia, Campuchia, Philipin, Italy, Úc, Yemen, Đan Mạch, Philippin, Phần Lan, Canada, Malaysia, Anh, Pháp, Lebanon, Nhật Bản, Hàn Quốc); tang vật thu giữ gồm hơn 158.945.229 viên ma túy tổng hợp (tương đương khoảng 15,9 tấn), 12,5 tấn ma túy đá, 26,6 tấn cần sa, 1,7 tấn heroin, 1,886 tấn thuốc phiện, 9.836 viên thuốc lắc, 3,6 tấn Ketamine, 6,8 kg cocain, 78,5 tấn tiền chất ma túy, phá hủy 1.896/3.288 ha trồng cây thuốc phiện tại 9 tỉnh phía Bắc... Từ đầu năm 2024 đến nay, hai nước đã phối hợp điều tra chung 6 chuyên án, trong đó 3 chuyên án do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác lập, 2 chuyên án do Công an địa phương xác lập và 1 chuyên án do Cục phòng, chống ma túy Lào xác lập. Trong đó điển hình là chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia, Lào về thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh tiêu thụ, bắt 2 đối tượng, thu giữ 110 kg ma túy tổng hợp. Mở rộng vụ án khám xét thu giữ 100 kg MTTH, bắt 08 đối tượng trong đó có 2 đối tượng người Lào. Tổng số vật chứng thu giữ là 210 kg MTTH MDMA và Ketamine. Thanh Hà