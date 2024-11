Bộ Công an 'thần tốc' xây nhà, giúp dân tái thiết cuộc sống

TPO - Cơn bão số 3 đã khiến nhiều tỉnh phía Bắc phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề. Khi bão, lũ qua đi, bản làng chỉ còn lại đống đổ nát, ngập lụt, đường sá chia cắt, hàng nghìn người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Với phương châm “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm”, ngay lập tức, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã chỉ đạo Công an 6 tỉnh miền Bắc phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương xây dựng 466 căn nhà cho các hộ dân có nhà bị sập, đổ hoàn toàn do bão, lũ và sạt lở đất.

Huyện Bảo Yên, nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Lào Cai, vốn đã quen thuộc với những trận mưa lớn vào mùa mưa, nhưng chưa bao giờ người dân nơi đây chứng kiến những trận mưa dữ dội như bão số 3 vừa qua. Khi cơn bão đổ bộ, mưa lớn không ngừng, kéo dài, khiến các con suối, khe núi tràn bờ, cuốn theo đất đá và tạo thành dòng chảy dữ dội. Nước lũ dâng cao bất ngờ, khiến ruộng vườn, hoa màu cùng nhiều ngôi nhà của người dân ven sông và các khu vực thấp trũng bị ngập sâu, cuốn trôi. Nhiều con đường giao thông bị nước lũ nhấn chìm, sạt lở, khiến hàng nghìn hộ gia đình bị chia cắt gây khó khăn trong công tác cứu hộ, cứu nạn.

Những bản làng thuộc xã Phúc Khánh, Xuân Hoà và Bảo Hà (huyện Bảo Yên) chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Các hộ gia đình sống gần suối phải chạy lũ trong đêm, nhiều người phải leo lên mái nhà hoặc tìm đến những nơi cao để tránh bị nước lũ cuốn đi. Người dân ở những xã này gần như bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài.

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng người dân huyện Bảo Yên vẫn kiên cường vượt qua, trong khó khăn, họ vẫn vững lòng tin vào sự giúp đỡ của cộng đồng và chính quyền, quyết tâm cùng nhau phục hồi, xây dựng lại cuộc sống.

Hiện chính quyền địa phương, cũng như các bộ ngành, đoàn thể đang tập trung huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ, giúp người dân ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất và dần dần vượt qua hậu quả do cơn bão số 3 gây ra, song hình ảnh những cánh đồng lúa, ngôi nhà, tài sản, vật nuôi bị nước nhấn chìm, cuốn trôi cùng với nỗi đau mất mát về người là những ký ức không thể quên đối với người dân huyện Bảo Yên.

Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, ông Mà Văn Chứ, người dân bản Bắc Cuông 2, xã Xuân Hoà, huyện Bảo Yên, không khỏi bùi ngùi khi kể lại khoảnh khắc kinh hoàng trong đêm 8/9. Vào khoảng 10 giờ tối hôm đó, khi cả bản đang dần chìm vào giấc ngủ, một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên, tiếp theo là đất đá ồ ạt tràn xuống từ trên núi. Ông Chứ lúc đó đang ở nhà cùng ba đứa cháu mồ côi. “Lúc đó tôi chỉ biết ôm các cháu chạy ra ngoài, không kịp mang theo gì hết. Mất hết rồi, cả đời tôi mới có được ngôi nhà này, giờ thì không còn gì nữa. Đất còn đó nhưng nhà thì chẳng còn đâu”- nói đến đây, giọng ông nghẹn lại, đôi mắt ông đỏ hoe.

Cũng như ông Chư, gia đình chị Đinh Thị Tươi, một người dân trong bản Bắc Cuông 2 cũng chỉ kịp ôm mấy đứa trẻ chạy lên cao; mọi thứ đã bị nước cuốn trôi hết, từ nhà cửa đến lúa gạo, chẳng còn gì nữa. Nhìn về khu đất trước kia là nơi sinh sống của mình, chị Tươi không kìm được nước mắt. Nỗi lo âu của chị Tươi cũng phản ánh tâm trạng chung của hàng trăm hộ dân bị thiệt hại bởi thiên tai.

Sau cơn bão số 3 tàn khốc, nhiều gia đình lâm vào cảnh ‘màn trời chiếu đất’, không biết bấu víu vào đâu. Trong thời khắc dường như tuyệt vọng ấy thì cán bộ, chiến sỹ CAND và các lực lượng chức năng, đoàn thể đã kịp thời xuất hiện, đem lại tia sáng hy vọng cho người dân sau ‘đêm đen giông tố’. Từ gói mì, chai nước cứu trợ, cho đến những cuộc tìm kiếm người mất tích ròng rã nhiều ngày đêm, đã phần nào giúp người dân nguôi ngoai những mất mát đau thương.

Cùng với đó là chỉ đạo rất kịp thời mang tính của Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, về việc yêu cầu Công an 6 tỉnh miền Bắc gồm: Lào Cai, Yên Bái, Hoà Bình, Hà Giang, Bắc Kạn và Cao Bằng phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương triển khai ngay chương trình xây dựng 466 căn nhà cho các hộ dân có nhà bị sập, đổ hoàn toàn do bão, lũ và sạt lở đất.

Để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, cán bộ, chiến sĩ công an đã không ngần ngại gian khó, hy sinh thời gian, công sức và tâm huyết vào việc giúp đỡ xây dựng lại nhà cửa cho những gia đình bị thiệt hại.

Anh Nguyễn Văn Dự (ở bản Liên Hà 5, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) là một trong những trường hợp không còn nơi nào để nương náu sau cơn lũ chia sẻ: "Khi tôi đứng nhìn ngôi nhà đổ nát, không biết phải bắt đầu từ đâu thì các anh công an đến. Cán bộ công an nói sẽ giúp tôi dựng lại nhà. Thực sự tôi không thể tin được, trong lúc khó khăn nhất lại có những người đến giúp đỡ tận tình như vậy".

Tương tự, anh Lự Văn Huynh (ở bản Bông 4, xã Bảo Hà) cho biết, sau trận lũ, nhờ sự hỗ trợ của các cán bộ chiến sĩ công an, anh cùng gia đình không chỉ nhận được sự giúp đỡ từ vật chất mà còn cảm nhận được sự sẻ chia, động viên tinh thần rất lớn. "Các anh công an không ngại vất vả, luôn sát cánh cùng người dân, từ việc dọn dẹp, dựng lại nhà, lợp mái, xây dựng những ngôi nhà mới. Mỗi căn nhà hoàn thành đều là kết quả của sự hợp sức giữa lực lượng công an và người dân. Sự động viên, khích lệ lẫn nhau đã giúp chúng tôi tiếp tục vững bước. Không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất, mà sự sẻ chia trong lúc hoạn nạn đã mang lại sự ấm áp của tình quân dân. Chúng tôi cảm thấy thật sự ấm lòng..." - anh Huynh bùi ngùi xúc động.

Trao đổi với PV Tiền Phong vào một ngày cuối tháng 10/2024, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khẳng định: “Trong bão lũ, lực lượng Công an đã thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cho người dân tại các địa phương. Nhiều tấm gương anh dũng đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng xả thân vì nhiệm vụ. Những đóng góp này đã được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cấp ủy, chính quyền và nhân dân”.

Ông Trường cũng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc tập trung ứng phó với ảnh hưởng của cơn bão số 3, Công an tỉnh Lao Cai đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp và triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), phòng chống thiên tai, tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão và mưa lũ sau bão, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương của Bộ trưởng Bộ Công an về việc hỗ trợ nhà ở cho người dân, Công an tỉnh Lào Cai đã khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương, rà soát và bắt đầu xây dựng nhà tặng cho các hộ dân trên toàn tỉnh bị mất nhà trong mưa bão.

“Chúng tôi đánh giá cao vai trò tích cực của Công an Lào Cai, đã chủ động từ rất sớm và thực hiện quyết liệt công tác này, không quản ngày đêm, rà soát từng hộ gia đình để có đánh giá sớm và chính xác nhất về tình trạng thiệt hại. Từ ngày 27/9, Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với chính quyền địa phương khởi công xây dựng 42 ngôi nhà cho người dân” – ông Trường nói và cho biết, trong thời gian tới, Công an tỉnh cùng với chính quyền địa phương sẽ tiếp tục huy động các tổ chức đoàn thể hỗ trợ người dân hoàn thành các công trình, hạng mục còn lại, đảm bảo ổn định cuộc sống cho những hộ dân bị thiệt hại bởi thiên tai.

Những ngôi nhà mới được dựng lên, dần thay thế cho đống đổ nát trước đó. Mỗi ngôi nhà là một bước tiến trong việc tái thiết cuộc sống của người dân. Những hành động cao đẹp của lực lượng Công an nhân dân đã khẳng định tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của những người chiến sĩ công an đối với nhân dân. Các anh không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, mà còn là những người bạn đồng hành, hỗ trợ bà con vượt qua những khó khăn trong những thời điểm khó khăn nhất, đúng như tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”.