Bỏ bảo hiểm xe máy: Bộ Tài chính nói không, cử tri 'gõ cửa' Bộ Giao thông

TPO - Người dân một số địa phương cho rằng, bảo hiểm xe máy không mang lại hiệu quả, việc đòi quyền lợi bồi thường khi xảy ra tai nạn phiền hà, thủ tục khó khăn, nên kiến nghị Bộ Giao thông vận tải bỏ quy định bắt buộc mua loại bảo hiểm này với xe máy.

Cử tri Đà Nẵng, Long An và nhiều địa phương khác vừa kiến nghị Bộ Giao thông vận tải (GTVT) bỏ quy định bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự với chủ xe máy, do không hiệu quả, thủ tục đòi quyền lợi bảo hiểm khi xảy ra tai nạn nhiêu khê, phiền hà.

Cụ thể, cử tri Đà Nẵng cho rằng, thực tế thời gian qua việc giải quyết, xử lý trách nhiệm dân sự với bảo hiểm xe máy còn nhiều vấn đề bất cập. Khi xảy ra tai nạn giao thông, để được cơ quan bảo hiểm giải quyết bồi thường phải chờ đợi lâu, thủ tục phiền hà, khó khăn… Do đó, cử tri địa phương này kiến nghị bỏ quy định bắt buộc mua bảo hiểm xe máy, sửa thành quy định tự nguyện.

Ngoài phản ánh việc đòi quyền lợi bảo hiểm xe máy rườm rà, phức tạp, gây khó cho chủ xe khi gặp rủi ro tai nạn, cử tri Long An lại cho rằng, bảo hiểm xe máy là hợp đồng dân sự, nên để người dân tự nguyện mua bảo hiểm. Từ đó, người dân ở Long An kiến nghị cấp thẩm quyền bỏ quy định buộc chủ xe máy phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Trả lời các kiến nghị trên của cử tri, Bộ GTVT cho biết, hiện nội dung về bảo hiểm trách nhiệm dân sự với chủ xe cơ giới được nghiên cứu sửa đổi tại Dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, các bộ ngành liên quan nghiên cứu, hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo hiểm trách nhiệm chủ phương tiện, đảm bảo phù hợp với thực tiễn, quyền lợi của chủ phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ.

Ít ngày trước, khi trả lời các kiến nghị tương tự kể trên của cử tri một số địa phương, Bộ Tài chính (cơ quan quản lý hoạt động bảo hiểm - PV) vẫn bảo lưu quan điểm phải quy định bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự với chủ phương tiện cơ giới, trong đó có xe máy. Bộ này đang nghiên cứu sửa đổi quy định để giảm mức phí, tăng quyền lợi, đơn giản hoá thủ tục bảo hiểm…

Quy định bắt buộc chủ xe máy phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự được ban hành và áp dụng từ năm 2008, với khoảng 65 triệu xe máy đang lưu hành, số tiền chủ phương tiện phải bỏ ra để mua loại bảo hiểm này những năm qua không hề nhỏ. Tuy nhiên, thực tế số tiền các hãng bảo hiểm chi trả để đền bù thiệt hại sau các vụ tai nạn giao thông rất ít.

Số liệu của Bộ Tài chính công bố cho thấy, tính tới tháng 9/2022, doanh thu của các hãng bảo hiểm từ bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe môtô, xe máy đạt khoảng 1.077 tỷ đồng; trong khi chi phí bồi thường sau tai nạn các hãng bảo hiểm chi ra cho xe máy chỉ 27 tỷ đồng (chưa bằng 1/3 số lẻ phần tiền các hãng bảo hiểm thu được).