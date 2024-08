TPO - Bốn thành viên BlackPink tụ họp đông đủ trong livestream chúc mừng sinh nhật nhóm ngày 8/8. Sau 8 năm ra mắt, các cô gái nhà YG được đánh giá đã thay đổi nhận thức về nghệ sĩ Kpop trên thị trường âm nhạc toàn cầu.

BlackPink đông đủ

Bốn thành viên BlackPink tổ chức livestream mừng sinh nhật 8 năm nhóm ra mắt. Đây là lần tụ hội của BlackPink sau thời gian dài tách lẻ hoạt động cá nhân. Sau buổi livestream, các thành viên tổ chức fansign kỷ niệm, gặp gỡ fan tại Seoul, Hàn Quốc chiều 8/8.

Các cô gái quan tâm đến hoạt động cá nhân của nhau sau khi mỗi người đều lập công ty riêng hoặc đầu quân vào công ty khác ngoài YG. Jisoo, Jennie, Rosé chờ đợi màn ra mắt của em út Lisa trong vai trò diễn viên phim The White Lotus.

Thời gian này, Lisa liên tục cho ra sản phẩm âm nhạc mới. Thần tượng gốc Thái Lan sẽ phát hành đĩa đơn mới mang tên New Woman vào cuối tuần sau. Bài hát có sự góp mặt của ngôi sao nhạc pop người Tây Ban Nha - Rosalia, người từng đoạt giải Grammy.

New Woman dự kiến ​​ra mắt vào 16/8, đánh dấu lần phát hành đầu tiên của cô sau khoảng hai tháng kể từ Rockstar.

Phá vỡ kỷ lục

Ra mắt vào mùa hè năm 2016, nhóm nhạc bốn thành viên này đã thu hút được nhiều sự chú ý vì là nhóm nhạc nữ nhà YG Entertainment, sau bảy năm kể từ 2NE1. BlackPink đạt được những cột mốc đáng kinh ngạc trên chặng đường phát triển.

Để kỷ niệm ngày thành lập, nhóm đã phát hành bộ phim hòa nhạc Blackpink World Tour [Born Pink] In Cinemas từ 31/7. Bộ phim đưa buổi hòa nhạc năm ngoái của nhóm lên màn ảnh. Nhóm đã đi đến 34 quốc gia khác nhau trong khoảng 66 buổi hòa nhạc trước hơn 1,8 triệu người hâm mộ, trở thành nhóm nhạc nữ Kpop có lượng khán giả lớn nhất trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới.

Nhà phê bình văn hóa đại chúng Kim Do Heon nhận định BlackPink đã thay đổi nhận thức về nghệ sĩ Kpop trên thị trường âm nhạc toàn cầu.

“Trước đây, khi các nhóm nhạc Kpop xâm nhập thị trường âm nhạc toàn cầu, họ được coi là những đối thủ đang cố gắng cạnh tranh bằng âm nhạc của mình… Nhưng BlackPink đã thu hút sự chú ý, thể hiện hình ảnh và ngoại hình xứng đáng với danh tiếng của những ngôi sao nhạc pop.

“Họ đã tạo ra hình ảnh mà nhiều người mong muốn, ngang hàng với các ngôi sao nhạc pop phương Tây, điều này khiến họ trở nên đáng chú ý” - ông nói.

Phát hành một loạt các bài hát hit, BlackPink đã tạo dựng sự nghiệp của mình với nhiều kỷ lục. Gần đây nhóm đạt 13 tỷ lượt phát trực tuyến trên Spotify - nền tảng nghe nhạc trực tuyến hàng đầu thế giới. Các bài hát được phát nhất của nhóm là How You Like That, Kill This Love, Pink Venom, DDU-DU DDU-DU và Shut Down - tổng cộng 4 tỷ lượt nghe.

Năm ngoái, nhóm một lần nữa tạo nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên biểu diễn tại Coachella Valley, một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất Mỹ và là nghệ sĩ Kpop đầu tiên diễn tại lễ hội lớn của Vương quốc Anh, BST Hyde Park.

“Với hình ảnh độc đáo và cá tính của từng thành viên, cũng như thái độ tự tin thể hiện trong âm nhạc, nhóm đã xây dựng được sự nghiệp thành công, vượt qua ranh giới của nhóm nhạc để trở thành thương hiệu riêng” - nhà phê bình Kim nói.

Các dự án solo

Các thành viên theo đuổi sự nghiệp solo, bắt đầu từ với Jennie năm 2018 với ca khúc Solo. Rosé và Lisa solo năm 2021 với On The Ground và LALISA, lần lượt lập nên những kỷ lục mới.

Jisoo đã phát hành album solo ME vào năm ngoái, trở thành nghệ sĩ solo nữ Kpop bán được hơn một triệu bản album trong tuần đầu phát hành.

Năm 2023, các thành viên gia hạn hợp đồng với công ty quản lý YG cho các hoạt động nhóm, trong khi xác nhận chia tay để tách lẻ. Jennie là người đầu tiên thành lập hãng riêng, Odd Atelier, vào tháng 12 năm ngoái. Lisa và Jisoo lần lượt theo sau với công ty riêng mang tên Lloud và BLISSOO, trong khi Rosé ký hợp đồng với The Black Label, thuộc quyền quản lý của Teddy - nhà sản xuất “ruột” của BlackPink.

Bốn cô gái tiếp tục gây chú ý với các dự án sắp tới. Jisoo được kỳ vọng phất lên ở vai trò diễn viên. Cô đóng chính trong phim về đề tài xác sống, Newtopia.

Người sáng lập YG Entertainment Yang Hyun Suk hé lộ kế hoạch, khẳng định lại cam kết về hoạt động nhóm của BlackPink:

"Nhiều nghệ sĩ sẽ đồng loạt trở lại vào năm 2025. Đây sẽ là năm đánh dấu sự khởi đầu cho sự trở lại và chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của BlackPink".

Hà Trang