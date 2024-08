Sự trở lại của diễn viên giúp phòng vé Việt thu 33 tỷ đồng

TPO - “No Way Out: The Roulette” làm nổi bật cơn khát tiền bạc và sự điên rồ kéo con người sa vào trò chơi khốc liệt có mức cược cao không có lối thoát. Phim có nhiều cảnh hành động nghẹt thở, làm tăng sự phấn khích và hồi hộp để truy tìm kẻ chủ mưu đứng sau - người quyết định mục tiêu, hành động và phần thưởng.

Trò chơi sinh tử không có đường lui

Trong bộ phim hành động, kinh dị của đạo diễn Choi Kook Hee, cảnh sát và tội phạm đều bị mắc kẹt trong trò chơi sinh tử không có đường lui.

Cho Jin Woong vào vai Baek Joong Sik, thám tử được giao nhiệm vụ điều tra vụ án kỳ lạ của tên đồ tể Yoon Chang Jae (Lee Kwang Soo đảm nhận). Cuộc điều tra dẫn Joong Sik đến nhà của Im Ji Hong (Hyun Bong Sik đóng) và tình cờ tìm thấy chiếc hộp đựng có khắc logo bí ẩn, chứa một tỷ won tiền mặt.

Ji Hong bỏ chạy khi bị Joong Sik đuổi theo, sau đó ngã và tử vong. Đối mặt với hoàn cảnh khốn cùng, Joong Sik vội nhét chiếc vali đầy tiền vào cốp xe trước khi gọi điện báo tử.

Cảnh sát sớm biết được động cơ của việc cắt tai kỳ lạ xuất phát từ trò chơi của người đàn ông bí ẩn đeo mặt nạ với giọng nói bị bóp nghẹt - chi tiết phổ biến trong phim truyền hình Hàn Quốc hiện nay. Anh ta xuất hiện qua sóng trực tuyến, hứa trả khoản tiền lớn cho ai nếu họ phạm tội, cụ thể nghe theo lệnh trên bánh xe roulette.

Người bí ẩn chứng minh không bịa đặt bằng cách đổ 1 tỷ won từ trên trời xuống nếu ai đến sân vận động trước 5h. Hắn tiếp tục quay bánh xe. Lần này mục tiêu là tên hiếp dâm và giết người khét tiếng Kim Guk Ho (Yoo Jae Myung), kẻ sắp được thả khỏi tù.

Giải thưởng lên tới 20 tỷ won (14,7 triệu USD), kẻ đeo mặt nạ hứa trao cho bất kỳ ai có thể giết được Kim. Tiền thưởng khổng lồ biến gã tội phạm trở thành mục tiêu săn đuổi của mọi thế lực, từ thợ săn tiền thưởng, kẻ thù cũ và ngay cả cảnh sát.

Bước ngoặt của số phận, Joong Sik được phân công vào đội cảnh sát có nhiệm vụ bảo vệ tên Guk Ho khỏi những kẻ muốn kiếm được khoản tiền lớn. Kịch bản gợi nhớ đến Shield of Straw của Takashi Miike.

Trong khi đó, đồ tể Chang Jae đang truy tìm chiếc vali chứa đầy tiền mặt mà anh tin đó là khoản bù đắp cho cái tai bị mất của mình.

Roulette là trò chơi may rủi, trong đó người chơi đặt cược vào vị trí quả bóng nhỏ sẽ rơi vào trên bảng quay có nhiều số và màu sắc khác nhau.

Tuy nhiên, No Way Out: The Roulette đặt ra câu hỏi trò chơi may rủi thực sự ngẫu nhiên hay mục tiêu đã được sắp đặt sẵn, được thiết kế mang lại ảo giác về sự may rủi và cơ hội.

Những người dấn thân trò chơi nguy hiểm này dù muốn hay không, đều không thể thoát ra và làm mọi điều để giành chiến thắng.

Bộ phim u ám, gợi nhớ đến nhiều tác phẩm nổi tiếng

Đầu năm 2024, The 8 Show của Netflix không thu hút được người xem vì có màu sắc tương đồng với sê-ri ăn khách Squid Game. Ở No Way Out: The Roulette cũng đem đến cảm giác tương tự, với trò chơi bất hợp pháp phơi bày mặt tối của nhân loại thông qua lời hứa về sự giàu sang.

Tuy vậy, bộ phim có nét u ám và mạch lạc trong cách kể chuyện, tạo nên sự khác biệt so với những dự án hào nhoáng khác, đồng thời gợi nhớ đến một số tác phẩm điện ảnh nổi bật của Hàn Quốc như I saw the devil của đạo diễn Kim Jee Woon. Chiếc áo len lòe loẹt của Kim Guk Ho gợi nhớ đến trang phục của kẻ giết người điên loạn do Choi Min Sik thủ vai.

Một bộ phim khác là A hard day, cũng kể về một cảnh sát làm điều xấu khi gặp rắc rối về tài chính. Mọi thứ sau đó nhanh chóng bị mất kiểm soát.

No Way Out: The Roulette có độ dài 8 tập, phát sóng trên Disney+. Nhiều khán giả đánh giá phim gay cấn, ly kỳ, khiến người xem khó đoán trước diễn biến, tương tự A bloody lucky day gây bất ngờ vào năm ngoái.

Hứa Quang Hán đóng sát thủ có nụ cười thiên thần

Phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng, thực lực như Cho Jin Woong, Yoo Jae Myung, Kim Moo Yul, Yum Jung Ah, Lee Kwang Soo… Vai cảnh sát gian xảo ban đầu được ấn định cho cố diễn viên Lee Sun Kyun, nhưng tài tử đã rút khỏi đoàn phim ngay khi quá trình quay phim bắt đầu, bởi những cáo buộc liên quan đến đời tư.

Đặc biệt “nam thần thanh xuân” Hứa Quang Hán “hắc hóa” thành sát thủ máu lạnh trong phim mới khiến khán giả tò mò.

Hứa Quang Hán vào vai Mr. Smile, sát thủ có nụ cười thiên thần được thuê để thực hiện một vụ ám sát. Giống như tên bí ẩn, Mr. Smile đến Hàn Quốc và không được tiết lộ danh tính, quốc tịch sau khi nhận được hợp đồng ám sát Kim Guk Ho từ khách hàng ẩn danh.

Nổi tiếng với những vai diễn quyến rũ trong thể loại phim tình cảm lãng mạn, Hứa Quang Hán có sự chuyển mình táo bạo khi hóa thân thành nhân vật tàn độc, đánh dấu màn “lột xác” trong nghiệp diễn của ngôi sao Đài Loan (Trung Quốc).

“Nhân vật của tôi luôn mỉm cười, nhưng nụ cười bí ẩn không truyền tải sự ác ý, khiến bạn không thể hiểu tại sao anh ta lại cười” - Hứa Quang Hán mô tả.

Hiện, vai diễn của Hứa Quang Hán được khán giả Việt chú ý. Hồi đầu năm, diễn viên đến từ Đài Loan, Trung Quốc gây tiếng vang với Thanh Xuân 18x2: Lữ trình hướng về em. Tại thị trường Việt Nam, tác phẩm có Hứa Quang Hán thu 33 tỷ đồng.

Vai gã đồ tể của Lee Kwang Soo cũng gây ấn tượng không kém. Nam diễn viên Cho Jin Woong nói anh kinh ngạc trước năng lượng mà Lee Kwang Soo tỏa ra trên phim trường: “Diễn xuất của anh ấy quá xuất sắc đến nỗi tôi rất muốn hợp tác trong các dự án khác".

Gia Lạc