Nữ ca sĩ ngất xỉu khi đang hát

TPO - Kotoko nhóm nhạc UNIS ngất xỉu giữa chừng buổi biểu diễn tại Hàn Quốc. Nữ ca sĩ 16 tuổi sau đó được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Kotoko, nhóm nhạc nữ UNIS, ngất xỉu khi đang cover ca khúc hit What Is Love? của TWICE tại Lễ hội văn hóa Midsummer Night 2024: Mini K-POP Concert hôm 3/8. Video nữ ca sĩ gặp vấn đề sức khỏe thu hút 90.000 lượt xem sau khi đăng tải hôm 4/8.

Trong đoạn video, sau khi trình diễn hơn 5 phút, Kotoko cảm thấy không khỏe và quay sang chia sẻ với thành viên cùng nhóm. Phút nữ thần tượng ngã gục, cô đã gắng gượng biểu diễn gần 10 phút. Các thành viên nhanh chóng chạy đến đỡ cô. Khi ánh đèn khấu tắt, ca sĩ lập tức được đưa xuống sân khấu.

Khán giả đi xem phỏng đoán Kotoko ngất xỉu do thời tiết nóng bức và lịch trình dày đặc khiến cô không đảm bảo được sức khỏe. Kotoko sau đó đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Công ty quản lý F&F Entertainment thông báo: "Kotoko đã được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Sau khi được kiểm tra, cô ấy đang nghỉ ngơi tại bệnh viện. Chúng tôi xin lỗi vì đã khiến người hâm mộ lo lắng. Sức khỏe của nghệ sĩ là ưu tiên hàng đầu".

Nhiều thần tượng Kpop phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe tương tự Kotoko. Trong buổi biểu diễn năm 2016, SinB nhóm GFRIEND lảo đảo trên sân khấu rồi ngã gục trong sự ngỡ ngàng của các thành viên. Thành viên khác của nhóm là Yuju phải nhờ người dìu xuống sân khấu vì bị đau bụng dữ dội. Seolhyun (AOA), Wanlin (SHA SHA), Krystal f(x) cùng từng ngất xỉu khi đang diễn.

Kotoko sinh năm 2007 là ca sĩ thần tượng người Nhật Bản trực thuộc F&F Entertainment. Năm 2023, Kotoko tham gia chương trình sống còn của SBS mang tên Universal Ticket, giành vị trí thứ 7 chung cuộc, đảm bảo suất ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc nữ dự án UNIS.

Nhóm gồm 8 thành viên là Hyeonju, Nana, Gehlee, Kotoko, Yunha, Elisia, Yoona và Seowon, ra mắt ngày 27/3, với mini-album đầu tay WE UNIS và ca khúc chủ đề Superwoman.

UNIS chuẩn bị trở lại với album đơn đầu tiên Curious vào 6/8.