Thành viên BTS bị điều tra

TPO - Suga (BTS) bị cảnh sát điều tra vì say rượu ngã xe khi điều khiển xe ván trượt Scooter điện. Nam thần tượng đang trong quá trình nhập ngũ, làm nhân viên phục vụ xã hội.

Ngày 7/8, Sở cảnh sát Seoul quận Yongsan thông báo đã khởi tố và điều tra Suga về tội vi phạm Luật Giao thông đường bộ (lái xe khi say rượu), theo Yonhap News.

Theo cảnh sát, Suga được phát hiện trong tình trạng say rượu và bị ngã trên đường phố Hannam-dong, Yongsan vào buổi đêm khi đang lái Scooter điện - dòng xe có thiết kế với hai hoặc ba bánh xe, nối với nhau thông qua tấm ván và tay cầm để người dùng điều khiển.

Một sĩ quan cảnh sát gần đó đến giúp đỡ và ngửi thấy mùi rượu nên giao Suga cho đồn cảnh sát quận gần đó.

Kết quả kiểm tra hơi thở của cảnh sát, nồng độ cồn trong máu của Suga được xác nhận ở mức có thể bị hủy giấy phép lái xe (trên 0,08%).

Sau khi hoàn tất cuộc điều tra của cảnh sát, nam rapper đã trở về nhà.

Tại Hàn Quốc, đối với ván trượt điện, chúng được phân loại là xe đạp cơ giới theo Luật Giao thông đường bộ và phải chịu hình phạt tương tự như lái ô tô khi say rượu.

Cùng ngày, công ty quản lý Big Hit Music của Suga trả lời với iMBC Entertainment: "Chúng tôi đang xác nhận các báo cáo liên quan đến việc Suga về việc lái ván trượt điện khi say rượu”.

Suga đã vào Trung tâm Huấn luyện Nonsan ở tỉnh Nam Chungcheong để được huấn luyện quân sự cơ bản vào tháng 3/2023 và đang làm nhân viên xã hội. Ngày xuất ngũ của Suga là tháng 6/2025.

Nhóm BTS đang nhập ngũ. SUGA là thành viên duy nhất của BTS được chỉ định làm nhân viên phục vụ xã hội thay vì lính tại ngũ. Nguyên nhân chưa được tiết lộ chính thức.

Một số người suy đoán rằng chấn thương vai do tai nạn giao thông năm 2012 bị nghi ngờ là lý do khiến anh không phù hợp để phục vụ như những người lính trong căn cứ quân sự. Di chứng từ tai nạn khiến Suga gặp nhiều khó khăn về sức khỏe. Năm 2023, nam rapper tiếp tục phẫu thuật rách xương khớp vai, dừng hoạt động quảng bá album Be với BTS.

Suga sinh năm 1993, đảm nhận vị trí rapper của BTS. Khi hoạt động solo, Suga trở thành đại sứ NBA - giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp nhà nghề Bắc Mỹ, “lọt vào mắt xanh” Valentino, trở thành đại sứ toàn cầu của thương hiệu này. Năm 2023, chuỗi đêm nhạc Suga/AgustD đã thu về 57.2 triệu USD với 320.000 vé bán ra cho 28 show diễn, trở thành tour diễn đạt doanh thu cao nhất trong lịch sử của nghệ sĩ solo Hàn Quốc.