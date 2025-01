Bình Dương: Xử phạt với số tiền gần 1,4 tỷ đồng từ hình ảnh người dân cung cấp

TPO - Kể từ khi thực hiện kêu gọi người dân hỗ trợ, có gần 900 thông tin, hình ảnh, video gởi về. Qua đó, lực lượng chức năng đã xác minh, lập biên bản xử phạt với số tiền gần 1,4 tỷ đồng.

Ngày 8/1, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, thời gian qua, lực lượng chức năng ngoài việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, đã kết hợp tuyên truyền cho người dân về những thay đổi về Luật giao thông, trong đó phổ biến về Nghị định 168 về xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực.

Thời gian qua, cơ quan chức năng đã vận động người dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn cho lực lượng Công an qua các trang Zalo OA để xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết quả, công an đã tiếp nhận 845 thông tin, hình ảnh, video clip vi phạm TTATGT (trong đó Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận 276 tin; Công an các địa phương tiếp nhận 569 tin). Qua đó cơ quan chức năng đã lập biên bản 414 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt gần 1,4 tỷ đồng (tính từ giữa năm 2024 đến cuối năm).

Công an tỉnh Bình Dương kêu gọi người dân cung cấp thông tin kịp thời, có giá trị, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn sẽ được Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương khen thưởng, biểu dương theo quy định. (Công an sẽ bảo mật danh tính của người cung cấp tin).

Trong năm 2024, lực lượng CSGT và lực lượng Cảnh sát khác đã tổ chức tuần tra, phát hiện, tổng lập biên bản 200.451 trường hợp vi phạm về TTATGT. So với cùng kỳ năm 2023, tăng 81.835 trường hợp.

Người vi phạm thi hành quyết định xử phạt có 166.222 trường hợp, tổng số tiền xử phạt gần 420 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 44.180 trường hợp, tạm giữ 63.110 phương tiện các loại. Ngoài ra, lực lượng CSGT toàn tỉnh Bình Dương đã phát hiện 185 vụ, bắt 289 đối tượng. Các vụ việc được bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xử lý.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT đã phối hợp các lực lượng cảnh sát khác giải tán 1.037 nhóm, 4.594 thanh niên tụ tập về đêm.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Dương tổ chức cho hơn 2.500 doanh nghiệp, cá nhân, chủ phương tiện, tài xế ô tô vận tải, chủ nhà hàng, quán ăn kinh doanh thức uống có cồn ký cam kết về chấp hành các quy định TTATGT; Tuyên truyền dán decal phản quang phía trước và phía sau xe ô tô tải, ô tô đầu kéo được 460 phương tiện.

Trong quá trình tuần tra, lực lượng CSGT thực hiện tuyên truyền trực tiếp đến người có hành vi vi phạm về TTATGT. Đồng thời, các bộ phận tiếp dân đã tuyên truyền trực tiếp cho người dân đến thực hiện thủ tục xử phạt về tình hình TTATGT và các thủ tục nộp phạt trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Lực lượng CSGT xây dựng, phát huy hiệu quả mô hình, công trình trong công tác bảo đảm TTATGT, đặc biệt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, công trình “Thanh niên, Phụ nữ CSGT xung kích – Vì bình yên trên những tuyến đường”, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông.

Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trong 7 ngày đầu tiên của năm 2025: Toàn tỉnh Bình Dương có gần 4.000 trường hợp bị lập biên bản xử lý, trong đó nồng độ cồn gần 1.300 trường hợp, ma túy 3 trường hợp, vượt quá tốc độ có 419 trường hợp, xe quá tải, quá khổ, cơi nới có 42 trường hợp; vi phạm phần đường, làn đường có 923 trường hợp; không chấp hành tín hiệu có 85 trường hợp. Tạm giữ 17 ô tô, 1.666 xe mô tô, 8 xe khác. Có gần 700 trường hợp bị tước giấy phép lái xe; có 215 trường hợp bị trừ điểm giấy phép lái xe.