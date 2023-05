Bình Dương xử lý trách nhiệm vụ một trường thi trước, học sinh cả tỉnh phải thi lại

TPO - Một phó hiệu trưởng và trưởng phòng hành chính trường TH – THCS – THPT Phan Chu Trinh (TP. Dĩ An, Bình Dương) bị khiển trách và phải bỏ tiền túi trang trải chi phí tổ chức thi lại do chịu trách nhiệm trong việc tổ chức thi học kỳ 2 môn Toán sớm hơn một ngày so với quy định chung cả tỉnh.

Ngày 8/5, đại diện Ban Giám hiệu trường TH – THCS - THPT Phan Chu Trinh (TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết, sau khi xem xét, đã xác định nguyên nhân việc nhà trường tổ chức thi học kỳ 2 môn Toán sớm hơn một ngày so với quy định chung của toàn tỉnh. Cụ thể, do bộ phận hành chính của nhà trường khi xây dựng kế hoạch các buổi thi học kỳ 2 cho khối 9 và 12 thấy lịch thi khối 9 có trùng với lịch thi khối 12 ở hai môn Ngữ văn và tiếng Anh. Sau khi xây dựng kế hoạch thi của khối 12 xong, người trực tiếp làm trong bộ phận hành chính đã copy lịch thi khối 12 môn Văn (24/4), Toán (25/4), Anh (28/4) sang lịch thi khối 9. Sau khi copy, do sơ suất, người này không điều chỉnh lại ngày thi môn Toán khối 9. Từ đó, dẫn đến việc nhầm lẫn thời gian thi của môn Toán khối 9 của trường là ngày 25/4/2023, trước một ngày so với ngày thi chính thức là 26/4/2023. Qua xem xét vụ việc, sai phạm của từng cá nhân, nhà trường đã có quyết định khiển trách một phó hiệu trưởng và trưởng phòng hành chính. Đồng thời, trường TH – THCS – THPT Phan Chu Trinh yêu cầu các cá nhân có liên quan phải bồi thường kinh phí cho việc tổ chức thi lại của tỉnh. Nguồn tài chính của các cá nhân liên quan để bồi thường được trích từ tiền lương và các khoản phụ cấp khác. Lãnh đạo Ban giám hiệu trường Phan Chu Trinh xin nhận hoàn toàn thiếu sót khi để xảy ra sự cố đáng tiếc nói trên. Nhà trường cũng gửi lời xin lỗi đến các phụ huynh, học sinh, các đơn vị có liên quan trong ngành giáo dục và xin nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với tập thể nhà trường trong thời gian tới. Trong khi đó, lãnh đạo Sở Giáo và Đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết thêm, đơn vị này đang xem xét vai trò, trách nhiệm của cán bộ liên quan đến việc phát đề thi, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có). Trường TH – THCS – THPT Phan Chu Trinh là trường ngoài công lập, được tổ chức các kỳ thi học kỳ theo chương trình riêng. Tuy nhiên, tại kỳ thi học kỳ 2 năm nay, nhà trường đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương cho phép được dùng đề thi chung và xảy ra sai sót như trên. Hôm nay (8/5), hơn 10.000 học sinh khối lớp 9 tại tỉnh Bình Dương đã được tổ chức thi lại môn Toán. Việc này nhằm bảo đảm tính công bằng, tránh lộ lọt đề thi trước đó, ảnh hưởng đến chất lượng khảo thí. Học sinh lớp 9 ở Bình Dương phải thi lại môn Toán vì có trường cho thi trước 1 ngày Hương Chi