Bình Dương xây cầu vượt đầu tiên bắc qua đường huyết mạch, cấm lưu thông nhiều tuyến

TPO - Tại ngã tư 550 (ĐT743, Bình Dương) đang khẩn trương thi công cầu vượt đầu tiên tại tỉnh này. Để đảm bảo an toàn, ngành chức năng Bình Dương đề nghị đơn vị thi công vào ban đêm, đồng thời cấm các phương tiện di chuyển vào một số tuyến đường.

Ngày 2/6, Sở GTVT tỉnh Bình Dương thông tin, từ nay đến khoảng 2/7, đơn vị thi công dự án cầu vượt ngã tư 550 (TP Dĩ An, Bình Dương) tổ chức lắp dựng dầm cầu. Thời gian thi công được triển khai từ 22h ngày hôm trước đến 5h sáng hôm sau.

Cầu vượt ngã tư 550 được thiết kế vận tốc 60km/giờ, bề rộng toàn mặt cầu 16m, bề rộng xe chạy 14m. Cầu có kết cấu thép liên tục, bản mặt cầu bằng bê tông cốt thép - khẩu độ lớn nhất 40m bao gồm 5 nhịp. Tổng chiều dài cầu 203,4m.

Ngã tư 550 nằm trên tuyến đường ĐT743, một trong những ngã tư có mật độ phương tiện di chuyển dày đặc, là tuyến trọng điểm kết nối TP.Thuận An, TP.Dĩ An đến TP.Hồ Chí Minh. Việc đầu tư xây dựng dự án sẽ bảo đảm tính kết nối và an toàn cho người tham gia giao thông.

Để thuận tiện cho công việc và an toàn của người dân, ngành chức năng Bình Dương thực hiện việc cấm các phương tiện đi vào một số đường vào khoảng thời từ 22h hôm trước đến 5h sáng hôm sau.

Cụ thể, các phương tiện lưu thông trên đường ĐT743B được đi thẳng, không được rẽ phải tại ngã tư 550 ra hướng miếu Ông Cù. Các phương tiện lưu thông trên tuyến đường ĐT743 hướng từ miếu Ông Cù về Sóng Thần rẽ phải tại ngã tư Nguyễn Du (vị trí 7), không được di chuyển qua ngã tư 550. Các phương tiện lưu thông tuyến đường ĐT743 hướng Sóng Thần lên miếu Ông Cù rẽ phải ở ngã tư 550 qua đường ĐT743B tới ngã ba Đông Tân (vị trí 5) rẽ trái qua đường ĐT743C, không được lưu thông qua ngã tư 550.

Ngoài ra, một số tuyến đường cấm phương tiện di chuyển theo khung giờ ở các đường bao gồm: Từ ngã 5 Thư Viện về giao lộ đường Quốc lộ 13 –đường Võ Văn Kiệt); Từ giao lộ đường Mỹ Phước Tân Vạn với đường Phú Lợi về giao lộ đường Mỹ Phước Tân Vạn với đường Võ Văn Kiệt); Từ giao lộ đường Phú Lợi với đường Mỹ Phước – Tân Vạn về giao lộ đường Phú Lợi với đường Lê Hồng Phong); Đường Lê Hồng Phong đoạn từ đường Quốc lộ 13 đến đường Phú Lợi; Đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn từ Quốc lộ 13 đến đường Phú Lợi; Đường Huỳnh Văn Cù từ ngã 5 Phước Kiến đến ngã ba Bến Đò; Đường ĐT747 từ ngã tư Miếu Ông Cù đến cầu Ông Tiếp.

Đối với phương tiện kéo rơ-móoc và xe sơ-mi rơ-móoc: Cấm lưu thông tại các tuyến đường trên trong khung giờ từ 6h đến 8h buổi sáng và 16h đến 18h buổi chiều. Đối với phương tiện ô tô tải: Cấm lưu thông trên các tuyến đường chính vào buổi trưa từ 11h đến 14h.