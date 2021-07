Bình Dương thêm 13 ca, Bình Phước 1 ca dương tính với SARS-CoV-2

TPO - UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho phép các cơ sở giáo dục mầm non trông, giữ trẻ trong hè; các Trung tâm ngoại ngữ, tin học; giáo dục kỹ năng sống được hoạt động trở lại từ ngày 3/7.

TPO - Tỉnh Long An tìm người đã từng đến nuôi bệnh, xuất viện tại Bệnh viện Đa khoa Long An từ ngày 15-29/6/2021 và đến giao dịch tại Trung tâm Hành chính công TP.Tân An vào ngày 30/6 với khung giờ buổi sáng từ 10-11h, buổi chiều từ 14h30-15h, khẩn trương khai báo y tế theo quy định.