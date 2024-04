Bình Dương: Người phụ nữ tử vong sau khi xuống tàu hỏa

TPO - Chiều 19/4, tại khu vực nhà chờ ga Dĩ An (thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) có một trường hợp hành khách đi tàu tử vong. Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân tử vong do bệnh lý.