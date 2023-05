Bình Dương gỡ vướng cho các công trình liên quan PCCC

TPO - Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, việc tiếp cận các quy định của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế trên lĩnh vực phòng cháy chữa cháy (PCCC) còn nhiều hạn chế, dẫn đến việc thẩm duyệt, thiết kế, đầu tư, thi công, nghiệm thu công trình còn bất cập. Việc không đảm bảo an toàn về PCCC nên không đưa công trình vào hoạt động, hoặc đưa vào hoạt động “lén lút”. Hiện nay, Công an Bình Dương đang tích cực gỡ vướng cho các công trình đã xây dựng xong nhưng chưa thể đưa vào hoạt động.

Trước đó báo Tiền Phong có bài phản ánh về việc hiện nay nhiều công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương xây dựng xong nhưng chưa thể đưa vào sử dụng vì vướng quy định PCCC.

Xung quanh vấn đề này, Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, thời gian qua, tình hình cháy nổ trên cả nước nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng rất phức tạp, nhiều vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, gây hoang mang trong dư luận. Trong đó, các vụ cháy, đa phần do người dân, chủ cơ sở, doanh nghiệp không có chú trọng đầu tư, trang bị về an toàn PCCC, coi đây là trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước, trong đó, có cơ quan Công an.

Theo Đại tá Điệp, việc tiếp cận các quy định của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế trên lĩnh vực PCCC còn nhiều hạn chế, dẫn đến việc thẩm duyệt, thiết kế, đầu tư, thi công, nghiệm thu các công trình về PCCC còn gặp nhiều khó khăn, bất cập. Do đó, việc đưa công trình vào hoạt động sẽ không đảm bảo an toàn về PCCC, chính vì không đảm bảo an toàn về PCCC nên không đưa công trình vào hoạt động được, hoặc đưa công trình vào hoạt động “lén lút”.

Vẫn theo Đại tá Điệp, để đảm bảo chặt chẽ, an toàn hơn, các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn thường xuyên được sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện… dẫn đến việc tiếp cận, nghiên cứu các quy định để áp dụng trong thực hiện tư vấn thiết kế của đơn vị tư vấn thiết kế còn hạn chế; công tác kiểm tra, hướng dẫn, thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC đôi lúc chưa kịp thời, thường mất một khoảng thời gian nhất định để có thể nắm được cơ bản các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC.

“Trước tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PCCC. Công an tỉnh đã tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, chủ đầu tư… đề nghị phản ánh trung thực về công trình đang vướng, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực PCCC”, Đại tá Điệp cho hay.

Trong khi đó, Trung tá Nguyễn Văn Tùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC& CNCH Công an tỉnh Bình Dương cho biết thêm, thời gian qua, đơn vị đã phân công các tổ công tác trực tiếp đến công trình xây dựng có vướng mắc. Qua đó, lực lượng chức năng hướng dẫn biện pháp khắc phục để công trình đưa vào sử dụng.

“Sau khi có chỉ đạo của cấp trên về việc gỡ vướng các công trình liên quan PCCC, chúng tôi đã khẩn trương thực hiện. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có hàng chục công trình được gỡ vướng, đảm bảo an toàn để đưa vào hoạt động. Khi được gỡ vướng, chủ đầu tư họ rất vui mừng. Có những trường hợp công trình vi phạm PCCC nhưng chủ đầu tư không biết vì họ tin tưởng vào đơn vị tư vấn thiết kế, thi công”, Trung tá Tùng cho hay.

Từ năm 2022 và quý I/2023, trên địa bàn tỉnh Bình Dương xảy ra 20 vụ cháy (giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm 2022 và giảm 3 vụ so với quý I/2022), làm chết 32 người (vụ cháy karaoke An Phú), bị thương 22 người và gây thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 51,9 tỷ đồng. Toàn tỉnh Bình Dương có 51.689 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC. UBND tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm đình chỉ 661 trường hợp và đình chỉ hoạt động đối với 397 trường hợp cơ sở vi phạm nghiêm trọng quy định an toàn PCCC. Bình Dương đã khôi phục tình trạng hoạt động đối với 24 cơ sở trên địa bàn.