BIM Land kiến tạo chuẩn sống resort-living giữa 'ốc đảo thiên đường' Lagoon Residences

Nằm trên quỹ đất mặt biển khan hiếm tại Hạ Long, Lagoon Residences đang thiết lập nên chuẩn sống resort-living đáng khao khát bên v ịnh di sản, qua đó chứng minh sức hút an cư đang không ngừng gia tăng đối với giới tinh hoa.

Hạ Long - điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp bên Vịnh di sản

Theo Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, năm 2024 có khoảng 60 chuyến tàu du lịch biển quốc tế đăng ký đưa khách đến vịnh Hạ Long, trong đó chủ yếu là khách quốc tế với nhu cầu trải nghiệm nghỉ dưỡng hạng sang. Con số này cao gấp gần 3 lần so với năm 2023.

Đón đầu xu hướng du lịch cao cấp, Hạ Long đẩy mạnh nhiều sản phẩm du lịch đẳng cấp, mang đến sự mới lạ, hấp dẫn cho du khách. Điển hình có thể kể đến như du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện), du lịch golf , tour trực thăng bay ngắm cảnh Vịnh Hạ Long thu trọn vẻ đẹp của kỳ quan thiên nhiên thế giới vào tầm mắt, tour “Hành trình khám phá di sản”, những sự kiện liveshow trên biển, trải nghiệm dịch vụ sang trọng trên du thuyền hay tại các khách sạn 5 sao.

Việc đa dạng hoá các sản phẩm du lịch cao cấp, hạng sang không chỉ nâng tầm trải nghiệm của du khách, mà còn tạo động lực gia tăng giá trị cho bất động sản tại Hạ Long, đặc biệt là phân khúc an cư, nghỉ dưỡng ven biển đắt giá.

Bên cạnh đó, khi quỹ đất mặt biển ngày càng trở nên khan hiếm, nhu cầu sở hữu tư gia với tầm nhìn trực vịnh, một bước “chạm cát liền sóng” đã trở thành xu hướng an cư mới của giới thượng lưu tại Quảng Ninh. Là điểm đến du lịch hàng đầu cả nước, giới thượng lưu miền Bắc luôn khát khao có một ngôi nhà mơ ước bên bờ Vịnh Hạ Long. Họ tìm kiếm một nơi để an cư và nghỉ dưỡng, vừa dễ dàng kết nối với nhịp sống sôi động của thành phố du lịch, vừa riêng tư tận hưởng chất sống riêng. Đó cũng là lý do những sản phẩm bất động sản mặt tiền biển, sở hữu hoặc nằm kế cận những tiện ích cao cấp có sức hút đặc biệt đối với giới tinh hoa trên thị trường Hạ Long.

Nắm bắt xu hướng này, trên bán đảo 3 của Khu đô thị vịnh biển Halong Marina, một cộng đồng thượng lưu với phong cách sống resort-living hay “an cư như nghỉ dưỡng” đang dần hình thành tại nơi được mệnh danh là “ốc đảo thiên đường” bên bờ vịnh. Bộ sưu tập 48 căn biệt thự Lagoon Residences với 100% quỹ căn có tầm nhìn trực vịnh vừa được nhà phát triển BIM Land giới thiệu, nhanh chóng trở thành tâm điểm trên thị trường bởi đánh trúng nhu cầu của những khách hàng thượng lưu.

Nghỉ dưỡng tại gia giữa “Ốc đảo thiên đường”

Toạ lạc tại “vị trí xưa nay hiếm” trên quỹ đất ở sở hữu lâu dài trực vịnh Hạ Long, cùng lợi thế một bước “chạm cát liền sóng”, Lagoon Residences đáp ứng các tiêu chí an cư cao cấp và tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất tại miền đất di sản.

Nằm giữa những tầng thiên nhiên xanh tuyệt mỹ, Lagoon Residences được ví như “ốc đảo thiên đường” riêng tư, bình yên, mang đến những khoảnh khắc trải nghiệm đắt giá dành riêng cho gia chủ. Tại đây, 100% các căn đều có bể bơi riêng bên hiên với tầm nhìn hướng ra vịnh, nơi mỗi chủ nhân có thể ngâm mình thư thái, tái tạo năng lượng và cảm nhận hơi thở kỳ quan.

Mỗi căn biệt thự Lagoon Residences được “may đo” tỉ mỉ theo phong cách kiến trúc Art Deco thời thượng, kết hợp hài hoà với cảnh quan đậm chất nhiệt đới tạo nên sự bứt phá về kiến trúc và không gian.

Chất sống nghỉ dưỡng của Lagoon Residences còn được khẳng định nhờ hệ thống tiện ích đáp ứng nhu cầu giải trí - vận động - kết nối theo tiêu chuẩn 5 sao tại Grand Bay Halong Clubhouse như Lounge & Bar, phòng tập gym, Kid's Club, bể bơi bốn mùa trong nhà, phòng tập golf 3D… Cùng với đó là công viên xanh bên vịnh biển rộng tới 2.600m2 và loạt tiện ích thể thao ngoài trời ấn tượng mang đến lối sống tích cực, lành mạnh dành cho cộng đồng cư dân ưu tú nơi đây.

Cộng đồng cư dân tinh hoa “bỏ túi” đặc quyền ấn tượng

Không chỉ thiết lập nên những chuẩn mực mới cho phong cách sống thượng lưu, BIM Land còn tạo ra hấp lực mạnh mẽ cho Lagoon Residences nhờ chính sách bán hàng hấp dẫn và các gói đặc quyền ưu đãi phiên bản giới hạn. Theo đó, khách hàng sẽ có lựa chọn được tặng gói nội thất hoàn thiện khi mua biệt thự, cũng như được lựa chọn chính sách cam kết cho thuê với mức tiền thuê hấp dẫn lên tới 60 triệu đồng/tháng trong vòng 2 năm, an tâm về hiệu quả khai thác kinh doanh.

Từ kinh nghiệm quản lý, vận hành các dự án bất động sản cao cấp, BIM Land còn cho ra mắt Chính sách ưu đãi đặc quyền sử dụng dịch vụ tại Grand Bay Halong Clubhouse và Gói dịch vụ Chăm sóc và bảo trì biệt thự dành riêng cho chủ nhân của Grand Bay Halong Villas.

Khách hàng sở hữu Lagoon Residences sẽ được hưởng đặc quyền miễn phí 1 năm sử dụng hầu hết các dịch vụ cao cấp tại Clubhouse và được tùy chọn các dịch vụ chăm sóc, bảo trì biệt thự chuyên nghiệp theo nhu cầu. Từ đó, gia chủ sẽ yên tâm tận hưởng chuỗi ngày an cư và nghỉ dưỡng bên vịnh biển bốn mùa cùng người thân.

Tiên phong xu hướng sống nghỉ dưỡng tại gia bên vịnh di sản, Lagoon Residences khẳng định tầm nhìn đẳng cấp của những chủ nhân tinh hoa khi vừa làm chủ không gian sống đáng khao khát, vừa sở hữu một tài sản có khả năng sinh lời bền vững và mang giá trị truyền đời.