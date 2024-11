Biến Làng Cựu 500 tuổi thành điểm đến hấp dẫn

TPO - Sự kiện Làng Cựu - Thời trang, Nghệ thuật và Du lịch nhằm tôn vinh giá trị văn hóa và nghệ thuật đặc sắc của làng nghề truyền thống và mở ra cơ hội giao lưu, hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia.

Làng Cựu, với hơn 500 năm lịch sử, nằm bên dòng sông Nhuệ hiền hòa, là một trong những ngôi làng cổ có giá trị văn hóa đặc biệt của Hà Nội. Đây là nơi lưu giữ nghề may nổi tiếng và các sản phẩm thủ công tinh xảo như gốm sứ, thổ cẩm, mỹ nghệ.

Sự kiện Làng Cựu - Thời trang, Nghệ thuật và Du lịch diễn ra vào ngày 21 và 22/12 tại xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội là một phần trong chiến lược phát triển du lịch bền vững của địa phương, nhằm quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống và thúc đẩy kinh tế qua các hoạt động hợp tác quốc tế.

Sự kiện mong muốn xây dựng Làng Cựu thành một điểm đến du lịch nổi bật, kết nối các doanh nghiệp, nghệ nhân, nhà thiết kế và các đối tác quốc tế trong lĩnh vực thương mại, du lịch và nghệ thuật.

Đặc biệt, sự kiện tạo cơ hội để làng nghề hội nhập sâu rộng hơn vào thị trường quốc tế, đồng thời nâng cao nhận thức về văn hóa và sản phẩm thủ công Việt Nam tại các quốc gia khác.

Cựu Village Show là tên gọi của sự kiện chính, bao gồm hàng loạt hoạt động phong phú, từ thời trang, nghệ thuật, ẩm thực, đến giao thương thương mại. Các chương trình diễn ra tại các không gian lịch sử của làng Cựu, nơi có những ngôi biệt thự cổ theo kiến trúc phương Tây, tạo nên không gian độc đáo giao thoa giữa văn hóa Đông - Tây.

Một trong những điểm nổi bật của sự kiện là fashion show, nơi các nhà thiết kế kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, với các sản phẩm may mặc đặc trưng của làng Cựu.

Ngoài ra, các hoạt động Meet The Arts, Meet The Poet, và Meet The Music mang đến cơ hội giao lưu giữa các nghệ sĩ, nhà thơ và nhạc sĩ nổi tiếng từ Việt Nam và Italia.

Làng Cựu là ngôi làng cổ có tuổi đời hơn 500 năm được biết đến là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa độc đáo với hơn 49 biệt thự cổ, các công trình tín ngưỡng như đình làng, giếng làng và các di tích lịch sử quý giá.

Cùng với nghề may đệ nhất Hà thành và những sản phẩm thủ công tinh xảo, Làng Cựu là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích khám phá và tìm hiểu văn hóa truyền thống Việt Nam.