Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới.

TPO - Một vùng áp thấp đang hoạt động ngoài khơi vùng biển phía Đông Nam của Philippines, dự báo đi vào Biển Đông và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hiện nay (17/9), xuất hiện một rãnh áp thấp đi qua khu vực giữa Biển Đông. Dự báo trong khoảng 18-19/9, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện một vùng áp thấp. Vùng áp thấp này có khả năng tiếp tục mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, hướng về các tỉnh miền Trung.

Từ ngày 19-20/9, khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có khả năng xuất hiện gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, dự báo từ chiều 19 đến ngày 22/9, các tỉnh ven biển Trung Bộ và Tây Nguyên có thể xuất hiện mưa to đến rất to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nước ta đang bước vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa bão năm nay, trong đó đỉnh điểm là tháng 10 và tháng 11.

Dự báo, sau cơn bão Côn Sơn đầu tháng 9, từ nay đến hết năm 2021, trên Biển Đông còn khoảng 6-8 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, 3-4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Gần nhất, từ nay cho đến đầu tháng 10, có khả năng xuất hiện 2-3 bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh đất liền nước ta.

Nhiều khả năng trong tháng 1/2022 vẫn còn xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Nam Biển Đông, có thể ảnh hưởng đến khu vực Nam Bộ.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, cần đề phòng các đợt mưa lớn dồn dập xảy ra trong tháng 10 và tháng 11 (đặc biệt là tháng 10) ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ. Sang nửa đầu tháng 12/2021, khu vực này còn có khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa to.

Trước đó, từ tháng 8/2021 đến nửa đầu tháng 9/2021 trên khu vực Biển Đông xuất hiện 2 cơn bão gồm bão số 4 và bão số 5. Trong đó, cơn bão số 5 (bão Côn Sơn) đi vào Biển Đông từ ngày 8/9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, đến tối ngày 12/9 thì suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, gây mưa lớn diện rộng cho khắp các tỉnh miền Trung và một phần Tây Nguyên.