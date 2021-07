Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới, cả nước mưa dông nhiều ngày

TPO - Khoảng giữa tuần tới, trên giữa Biển Đông có khả năng hình thành một áp thấp nhiệt đới, nhận định ban đầu sẽ gây mưa dông, gió mạnh trên khu vực bắc vào giữa Biển Đông. Cũng trong tuần tới, hầu hết các khu vực trên đất liền đón mưa dông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng ngày 6-8/7, trên khu vực giữa Biển Đông có khả năng hình thành một áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có khả năng gió mạnh cấp 6-7. Cơ quan khí tượng sẽ theo dõi chặt chẽ sự hình thành và phát triển của áp thấp nhiệt đới này.

Cũng từ 6/7, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng cao 2-3 m. Biển động. Sóng cao 3-4 m. Biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng nhận định, trong tháng 7, áp thấp nhiệt đới/bão có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông, tập trung vào khoảng giữa và cuối tháng.

Từ nay đến hết năm 2021 còn khoảng 8-10 cơn bão và ATNĐ hoạt động trên Biển Đông, trong đó có khoảng 4-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đề phòng các cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp trên khu vực Biển Đông.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp trục Tây Bắc – Đông Nam kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên từ đêm 4/7, các tỉnh vùng núi Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác. Sang ngày 5/7, mưa mở rộng ra các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc Bộ, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Dự báo đợt mưa dông này kéo dài 4-5 ngày, giúp thời tiết các tỉnh miền Bắc trong tuần tới mát mẻ. Trong đó từ 5-7/7 có mưa vừa đến mưa to, hai ngày 8-9/7 mưa tiếp tục nhưng giảm về cường độ.

Trước khi đón đợt mưa dông này, hôm nay và ngày mai (3-4/7), các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ, nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ. Trời ít mây, oi nóng, chỉ số tia UV ở mức gây hại rất cao đến sức khỏe con người khi tiếp xúc trực tiếp dưới nắng. Từ ngày 5/7, nhờ ảnh hưởng của mưa dông, nắng nóng dịu dần, sang ngày 6/7, nắng nóng chấm dứt ở các tỉnh miền Bắc.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, mưa dông xuất hiện ngay sau một đợt nắng nóng gay gắt kéo dài nhiều ngày nên nguy cơ cao xuất hiện lốc, sét, gió giật mạnh, đặc biệt là các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc bộ.

Tại các tỉnh miền Trung, đợt nắng nóng gay gắt nhiều ngày qua dự báo sẽ kéo dài đến 6/7 với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Do tác động của nắng nóng gay gắt kéo dài, kết hợp với độ ẩm không khí và gió phơn tây nam thổi mạnh nên nguy cơ cháy rừng ở miền Trung rất cao. Dự báo từ ngày 7-12/7, các tỉnh miền Trung bắt đầu đón mưa rào và dông rải rác cục bộ có mưa vừa đến mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Nhờ vậy, từ 7/7, đợt nắng nóng gay gắt có dấu hiệu suy giảm và chấm dứt. Miền Trung trải qua ít ngày thời tiết mát mẻ trước khi nắng nóng quay trở lại. Cũng như các tỉnh miền Bắc, mưa dông xuất hiện sau một đợt nắng nóng gay gắt nên nguy cơ cao xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong khi đó tại Nam bộ và Tây Nguyên từ ngày mai (4/7), gió mùa Tây Nam phía Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần nên khu vực này sẽ gia tăng mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Dự báo hình thái thời tiết này sẽ duy trì nhiều ngày ở Tây Nguyên và Nam bộ.