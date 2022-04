Biển động dữ dội, sóng cao quá đầu, nhiều người vẫn bất chấp tắm biển ở Đà Nẵng

TPO - Ngày hội Chủ nhật Đỏ tại TP Cần Thơ diễn ra vào sáng nay (3/4) với không khí nhộn nhịp. Hàng trăm bạn trẻ tình nguyện hiến giọt máu của mình cho cộng đồng, trong số ấy, các chiến sỹ công an khát khao được chia sẻ, lan tỏa giá trị đẹp phục vụ cộng đồng, hạnh phúc khi được cống hiến sức trẻ cho xã hội.

TP - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm 3-6/4, khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa và Tây Nguyên lại xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nguyên nhân do ảnh hưởng của đới gió Đông rìa áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây kết hợp với rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa.