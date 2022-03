Đà Nẵng ứng phó với mưa lũ trái mùa

TPO - Các lực lượng chức năng TP Đà Nẵng được yêu cầu thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang còn hoạt động trên biển biết không khí lạnh, tin cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển và vùng áp thấp, mưa lớn để chủ động phòng tránh.

Ngày 31/3, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng đã ban hành công văn số 08 đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP và Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang còn hoạt động trên biển biết không khí lạnh, tin cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển và vùng áp thấp, mưa lớn để chủ động phòng tránh.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP chủ động quản lý tàu thuyền ra khơi, giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền, phương tiện đang hoạt động trên biển và ven bờ để kịp thời tổ chức ứng cứu khi cần thiết.

UBND các quận, huyện được yêu cầu thông báo cho nhân dân biết tin gió mùa đông bắc, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất... để chủ động ứng phó.

Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, UBND các quận, huyện và các sở, ban, ngành chỉ đạo các ban quản lý dự án, chủ đầu tư các công trình đang thi công sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống mưa lớn cho các công trình và biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy cho các khu dân cư...

Chiều 31/3, Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ thông tin, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với hoàn lưu vùng áp thấp nên từ nay đến ngày 2/4, tại khu vực Trung Trung Bộ có khu vực có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; gió mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6; trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m.

Từ đêm 1/4, các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng 17-19 độ C, vùng núi 15-17 độ C, riêng vùng núi ở tỉnh Quảng Bình từ 14-16 độ C; các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trời lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng 19-21độ C, vùng núi có nơi 17-19 độ C.

Trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các vùng núi, trong đó có các xã Hòa Bắc, Hòa Ninh (huyện Hòa Vang), phường Hòa Hiệp Bắc (Liên Chiểu), bán đảo Sơn Trà; nguy cơ xảy ra ngập lụt khu vực ven sông, suối và ngập úng vùng trũng thấp và khu đô thị.