Bí thư Nguyễn Văn Nên: Tìm giải pháp đặc biệt về nhà ở khu trung tâm TPHCM

TP - Đó là yêu cầu được Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đặt ra khi trao đổi tại phiên bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 31 (mở rộng), khóa XI, ngày 14/6.

Về việc giải quyết các khu nhà chật chội, tiềm ẩn rủi ro giữa trung tâm thành phố, ông Nên cho biết, sau đại dịch, thành phố đã có quyết tâm chiến lược về nhà ở xã hội nhưng đến giờ này vẫn chưa thực hiện được những kế hoạch, dự định đó. Ông Nên yêu cầu phải có giải pháp đặc biệt và giải quyết dứt khoát, không để người dân phải chịu đựng thêm nữa.

“Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM giao Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ đạo, ban cán sự các ngành và từng địa bàn phải khảo sát, nắm kỹ và đề xuất biện pháp mang tính đột phá, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét để triển khai giải pháp đặc biệt trong tình huống không thể chấp nhận sự tồn tại này lâu hơn nữa”, ông nêu rõ. Ông cho rằng không có bài toán nào không có lời giải và trong tình huống đặc biệt thì phải có giải pháp đặc biệt.

Về lĩnh vực đầu tư công, Bí thư Nguyễn Văn Nên nhìn nhận, dù chính quyền thành phố đã có nhiều nỗ lực nhưng tiến độ đến lúc này không đạt yêu cầu đề ra. Do đó, ông đề nghị Ban Chấp hành giao Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục thực hiện kế hoạch như năm 2023 đã làm là phân công Ban Thường vụ Thành ủy điều chỉnh phân công lại và tiến hành kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở trong nhiệm vụ đầu tư công. “Tất nhiên hoạt động giám sát cũng cần tránh làm ảnh hưởng tới hoạt động của các đơn vị”, ông lưu ý.

Lập trung tâm giáo dục về PCCC

Về tình hình cháy nổ, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM (CATP) cho biết, trong 5 tháng đầu năm xảy ra 234 vụ cháy, 10 người tử vong, 3 người bị thương, tài sản thiệt hại ước tính 5 tỷ đồng. So với cùng kỳ giảm 11 vụ, nhưng số người chết tăng. Số vụ cháy 2024 đã giảm so với 2023 nhưng vẫn còn hết sức phức tạp, chủ yếu ở nhà riêng lẻ và hộ sản xuất, kinh doanh.

Ông Nam cho biết, CATP đã ban hành nhiều kế hoạch hành động. Ngay trong hôm nay (15/6), CATP vận hành Trung tâm Giáo dục cộng đồng về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và đào tạo miễn phí cho công dân các kiến thức thiết yếu về PCCC. “Nếu việc này thành công, CATP sẽ báo cáo Thành ủy chỉ đạo các quận huyện, TP.Thủ Đức thành lập Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC cho người dân, từ đó sẽ tổ chức các buổi học, tập huấn vào cuối tuần miễn phí”, ông Nam nói.

Về công tác đấu tranh với tội phạm trật tự xã hội, ông Nam cho biết, 6 tháng đầu năm xảy ra 1.344 vụ việc, công an đã khám phá 1.146 vụ. Trong đó, tỉ lệ khám phá tội phạm cướp giật đạt hơn 92%, ở nhiều địa phương đạt 100%. Trên không gian mạng cũng diễn ra các hoạt động tội phạm như mua bán vũ khí, mua bán ma túy, thành lập các “hội nhóm làm liều”…