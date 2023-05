Bí quyết chọn xúc xích ngon đổi vị cho cả gia đình

TPO - Xúc xích là món ăn vặt được các bé rất yêu thích, bố mẹ cũng ưa chuộng trong các bữa ăn gia đình, tiệc tùng giao lưu, dã ngoại...vì dễ chế biến, tiết kiệm thời gian. Sau đây là một số bí quyết chọn xúc xích ngon do các chuyên gia thực phẩm Mavin Foods tư vấn cho các gia đình.

Lựa chọn xúc xích sạch từ nguồn: Nguồn nguyên liệu làm xúc xích cần được đảm bảo là thịt sạch, được nuôi theo quy trình chặt chẽ từ các cơ sở chăn nuôi uy tín. Đặc biệt, cần có giấy kiểm dịch thú y rõ ràng và quy trình giết mổ được kiểm soát. Một số công ty lớn như Mavin Foods đã thực hiện giết mổ heo theo tiêu chuẩn châu Âu, đảm bảo yếu tố phúc lợi động vật.

Quy trình chế biến đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm: Để sản xuất những sản phẩm xúc xích sạch, an toàn, đạt chuẩn và ổn định chất lượng, quy trình sản xuất phải được chuẩn hóa và quản lý nghiêm ngặt, đặc biệt các cơ sở chế biến cần đảm bảo chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm như HACCP, ISO....

Nhà sản xuất uy tín: Đây là một yếu tố quan trọng nhất khi chọn lựa sản phẩm xúc xích cho cả gia đình, vì các nhà sản xuất lớn và uy tín sẽ đảm bảo cũng cam kết về chất lượng sản phẩm cũng như quyền lợi của người tiêu dùng. Các công ty như Mavin Foods hiện đã đảm bảo sản xuất đạt tiêu chuẩn 3F, kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất từ thức ăn chăn nuôi, cho tới trang trại chăn nuôi heo sạch và cuối cùng là quy trình chế biến thực phẩm an toàn.

Là một trong những tập đoàn về nông nghiệp thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam, thương hiệu thực phẩm Mavin Foods sở hữu dòng sản phẩm đa dạng và liên tục cải tiến để đáp ứng nhu cầu của Khách hàng. Mavin Foods sở hữu Nhà máy chế biến thực phẩm tại Hà Nam, với vốn đầu tư 1 triệu USD sử dụng máy móc dây chuyền sản xuất hoàn toàn nhập khẩu từ CHLB Đức. Quy trình chế biến đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm và đặc biệt Mavin Foods kiểm soát giết mổ theo tiêu chuẩn châu Âu.

Mavin Foods nổi tiếng với các sản phẩm xúc xích như Mavinia, HotDog, Berliner, Vealino,… Trong đó, sản phẩm xúc xích Boni đang được các gia đình và em nhỏ đặc biệt yêu thích và săn lùng bởi đáp ứng nhu cầu “Sạch - Ngon – Kinh tế” cho mọi nhà.

Điểm cộng của xúc xích Boni là có hương vị đặc trưng, thơm ngon và đậm đà, giúp các gia đình có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau, như: chiên, rán, nướng hoặc luộc,… tuỳ theo sở thích mà vẫn giữ được hương vị đặc trưng của sản phẩm.

Cũng như các sản phẩm xúc xích khác của Mavin Foods, nguyên liệu để sản xuất Boni là thịt heo sạch, được nuôi trong chính hệ thống trang trại của Tập đoàn Mavin. Bên cạnh đó, gia vị được nhập khẩu và chế biến theo công thức chuẩn châu Âu, đảm bảo vẫn giữ nguyên hương vị truyền thống của xúc xích và có tinh chỉnh cho phù hợp với khẩu vị Á Đông.

Nhờ yếu tố “Sạch từ nguồn” và chế biến đạt tiêu chuẩn 3F (Feed – kiểm soát thức ăn chăn nuôi, Farm – kiểm soát quy trình chăn nuôi, Food – kiểm soát chế biến thực phẩm), các bậc phụ huynh đã có thể yên tâm cho các bé ăn thỏa thích xúc xích Boni - món ăn vặt yêu thích mà vẫn an tâm về chất lượng và an toàn, đảm bảo dinh dưỡng, các gia đình cũng có thêm một món ăn để đổi món trong bữa cơm hàng ngày cũng như các bữa tiệc giao lưu…

Thành lập từ năm 2013, Công ty TNHH Liên doanh Thực phẩm Mavin hiện là một trong những doanh nghiệp sản xuất thực phẩm lớn và uy tín trong lĩnh vực thực phẩm chế biến từ thịt. Mavin đã cung cấp sản phẩm cho hệ thống các khách sạn cao cấp như InterContinental, Sofitel, Crown Plaza, cùng hệ thống siêu thị VinMart, Lotte Mart, FiviMart, Aeon, BigC… Năm 2018, Mavin là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam đạt được kỳ tích vượt qua các rào cản kỹ thuật khắt khe để xuất khẩu sản phẩm thịt heo ra nước ngoài. Mavin Foods xác định hoạt động cốt lõi là thực phẩm và mục tiêu cuối cùng là sản xuất ra những thực phẩm an toàn, không chỉ cho người Việt mà còn sẽ đánh dấu tên của thực phẩm Việt trên bản đồ thế giới.