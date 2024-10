Bị đối thủ Tây Á 'quay xe', Thái Lan mời Lào đá giao hữu trước thềm ASEAN Cup 2024

TPO - Cục Đào tạo của Bộ Công an thông báo tuyển bổ sung 30 chỉ tiêu ở 11 trường công an, với 3 phương thức xét tuyển gồm: xét tuyển thẳng, kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cùng học bạ, kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và bài thi đánh giá của Bộ Công an.