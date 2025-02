Bị chó cắn khi bắt thịt, người đàn ông tử vong do bệnh dại

TPO - Khi ông C bắt chó giết thịt đã bị nó cắn vào ngón cái tay phải chảy máu, vết thương nông. Khoảng một tháng sau ông C có biểu hiện mệt, sợ gió, khó ngủ, khi tới bệnh viện đã quá muộn.

Ngày 2/2, Sở Y tế Gia Lai cho biết, ông N.V.C (SN 1952, làm nghề mua bán giết mổ chó, trú thôn Thanh Hà 1, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai, Gia Lai) đã tử vong do bệnh dại.

Theo đó, cách đây hơn một tháng, khi bắt chó giết thịt, ông C bị chó cắn vào ngón cái tay phải chảy máu, vết thương nông. Nhiều lần trước đi mua, giết mổ chó cũng bị xây xướt nhưng không sao nên lần này C quyết định chỉ rửa qua nước, không đi tiêm phòng dại.

Sau khi bị chó cắn mấy tuần, ông C thỉnh thoảng có bị sốt. Đến ngày 23/1, ông C bắt đầu sốt cao và có đi mua thuốc ở quầy thuốc tây về uống nhưng bệnh vẫn không giảm. Hai ngày sau, ông C bắt đầu có biểu hiện mệt, đến chiều tối cùng ngày thấy ớn lạnh, đau mỏi trong người, không ăn uống được, sợ gió, khó ngủ.

Đến sáng 26/1, người nhà đưa ông C đi khám tại phòng khám tư nhân và được tư vấn đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tại đây, sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán theo dõi dại lên cơn, đồng thời giải thích về tình trạng của bệnh nhân cho người nhà. Sau khi đó gia đình đưa ông C về nhà thì tử vong.

Được biết, ông C làm nghề giết mổ chó đã được 3 năm nay. Hàng ngày, ông thực hiện công việc một mình không có người khác làm cùng.