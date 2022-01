BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ảnh hưởng bởi COVID-19

Năm 2022, dịch COVID-19 được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, do đó Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) cần rốt ráo triển khai kịp thời các chương trình hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh.

Chiều 10/1/2022, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu tới các tỉnh thành và 672 điểm cầu tại BHXH các quận/huyện.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái biểu dương ngành BHXH Việt Nam đã vượt qua những khó khăn, thách thức trong năm vừa qua, đặc biệt là ảnh hưởng dịch COVID-19 để đạt nhiều kết quả nổi bật. Ngành BHXH đã góp phần ổn định, phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đã gây khó khăn trong việc tăng tỷ lệ bao phủ BHXH; tình trạng nợ và chậm đóng BHXH có xu hướng tăng; tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BHTN vẫn còn xảy ra, ý thức chấp hành chính sách pháp luật của người sử dụng lao động chưa cao…

Theo Phó Thủ tướng, dịch COVID-19 có thể kéo dài trong năm 2022, tiếp tục ảnh hưởng đến việc thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo an sinh xã hội. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng yêu cầu ngành BHXH tăng cường thanh kiểm tra, để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm liên quan, thu hồi nợ; quản lý quỹ BHXH, BHYT, BHTN an toàn, bền vững và hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để tạo thuận lợi cho người người dân, doanh nghiệp, chống tiêu cực, tham nhũng…

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, năm 2021, vượt qua khó khăn, ngành BHXH đã đạt mục tiêu kép: Vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19

Vượt qua ảnh hưởng dịch bệnh, bằng nhiều giải pháp linh hoạt, tới hết năm 2021, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tiếp tục tăng so với năm 2020. Trong đó, cả nước có hơn 16,5 triệu người tham gia BHXH (tăng 2,2% so với năm trước, tương đương hơn 33,7% lực lượng lao động); gần 13,4 triệu người tham gia BHTN (tăng 0,4%); hơn 88,8 triệu người tham gia BHYT (đạt tỷ lệ bao phủ hơn 91% dân số). Đặc biệt, số người tham gia BHXH tự nguyện tiếp tục tăng ấn tượng, tới nay đã có hơn 1,45 triệu người tham gia, tăng gần 29% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đã linh hoạt trong giải quyết chế độ, quyền lợi cho người tham gia, đảm bảo đầy đủ, kịp thời, như chỉ trả gộp các tháng lương, chi trả tận nhà, chi trả qua tài khoản ngân hàng. Tới nay, ứng dụng VssID – BHXH số đã có gần 30 triệu người cài đặt và sử dụng.

Triển khai nhiệm vụ năm 2022 trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn khó lường, dự báo sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới mọi mặt đời sống xã hội. Do đó, BHXH Việt Nam xác định, đẩy mạnh phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin theo phương châm vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp…

Theo BHXH Việt Nam, trong năm 2021, thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp theo Nghị quyết 68 của Chính phủ đã có hơn 375.000 đơn được giảm đóng bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, với số tiền giảm khoảng 4.322 tỷ đồng; giải quyết tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất cho 851 đơn vị với số tiền gia hạn trên 1.119 tỷ đồng; xác nhận trên 3 triệu người lao động đang tham gia BHXH để hưởng các chính sách hỗ trợ khác. Với gói chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 116 về hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, tới hết năm, đã giảm đóng bảo hiểm này cho 363.600 đơn vị, với tổng số tiền giảm trên 7.595 tỷ đồng; đã chi trả tiền hỗ trợ cho hơn 12,9 triệu lao động, với tổng số tiền hỗ trợ trên 30.730 tỷ đồng.