Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên tạm dừng một số kỹ thuật điều trị

TPO - Khoảng 10 ngày nay, một số dịch vụ, kỹ thuật tại Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) đã bị tạm dừng làm ảnh hưởng quá trình điều trị của người bệnh.

Cụ thể, các dịch vụ, kỹ thuật tại Bệnh viện, gồm: đắp nến, tiêm trĩ, thuốc sắc đã bị tạm dừng. Đại diện lãnh đạo Bệnh viện xác nhận thông tin này đồng thời cho biết: Việc Cơ quan Điều tra Bộ Công an điều tra vụ án có liên quan đến một số công ty là đối tác của Bệnh viện trong việc cung cấp dược liệu, vị thuốc khiến hoạt động cung cấp một số dịch vụ, kỹ thuật tại Bệnh viện bị gián đoạn.

Trước đó, ngày 12/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can đối với nguyên giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và 3 giám đốc, nguyên giám đốc các bệnh viện về hành vi “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự, trong đó có bà Trương Thị Thu Hương, (SN 1970), Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên.

Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên hiện là bệnh viện hạng II tuyến tỉnh, với 430 giường bệnh thực kê. Bệnh viện hiện có gần 200 viên chức, người lao động (trong đó trên 50% cán bộ có trình độ từ đại học trở lên), với 14 khoa, phòng chức năng. Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện điều trị cho trên dưới 400 bệnh nhân.

Trước thực trạng bị đình trệ một số dịch vụ, kỹ thuật, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên đang cùng các đơn vị chức năng, liên quan tập trung giải quyết. Đồng thời, Bệnh viện đã sử dụng các chế phẩm y học cổ truyền được phép theo quy định để chữa trị cho người bệnh theo phác đồ của Bộ Y tế. Trước mắt, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên phân công một Phó Giám đốc Sở phụ trách Bệnh viện để điều hành công việc hàng ngày.