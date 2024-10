Bệnh viện trung ương chuyển giao kĩ thuật cho ngành y tế Bắc Kạn, khám miễn phí hàng nghìn người dân

TPO - Bộ Y tế vừa tổ chức chuyển giao kĩ thuật của các bệnh viện tuyến trung ương cho Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn. Cùng với đó các bác sĩ của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam còn thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn người dân vừa trải qua bão số 3.

Những bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Đức, Nội tiết Trung ương, và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chuyển giao những kĩ thuật y tế chuyên sâu, tổ chức các khóa đào tạo cho đội ngũ y tế không chỉ của Bệnh viện đa khoa tỉnh mà cho cả ngành y tế tỉnh Bắc Kạn, để địa phương có thể tự chủ trong chẩn đoán và điều trị các ca bệnh phức tạp, từ đó giúp người dân Bắc Kạn tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại địa phương.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị Sở Y tế Bắc Kạn chỉ đạo, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn xác định rõ nhu cầu cần chuyển giao kĩ thuật, làm việc cụ thể với các bệnh viện tuyến trung ương và có đề xuất cụ thể với Cục Quản lí Khám chữa bệnh để cùng xây dựng, thống nhất chương trình đào tạo, chuyển giao thiết thực, hiệu quả. Đồng thời đề nghị các đơn vị tham gia chương trình duy trì tinh thần hợp tác chặt chẽ, đảm bảo các kĩ thuật mới được triển khai thành công, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân Bắc Kạn, đặc biệt là trong bối cảnh khắc phục hậu quả sau bão.

Đoàn công tác Bộ Y tế và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cùng hơn 60 y bác sĩ, các đơn vị đồng hành cũng thăm khám, tặng quà hàng nghìn người dân bị ảnh hưởng bão lũ.

Tại Trạm Y tế xã Cao Thượng và Trạm Y tế xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, Đoàn công tác của Bộ Y tế và Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cùng y bác sĩ các bệnh viện: E, Hữu nghị Việt Xô, Giao thông vận tải, Viện Huyết học và truyền máu Trung ương đã phối hợp cùng Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tư vấn sức khỏe, nâng cao nhận thức về phòng chống bệnh cho hơn 1.300 người dân trên địa bàn, trong đó có 300 cháu thiếu nhi, cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống sau bão số 3.

"Chương trình khám, chữa bệnh miễn phí và chuyển giao kĩ thuật cho các bệnh viện vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Bắc Kạn không chỉ là chương trình y tế hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ, mà còn thể hiện ý nghĩa nhân văn, sự quan tâm, chia sẻ của toàn xã hội, một cam kết sâu sắc trong nỗ lực không ngừng nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống, sức khỏe cho những cộng đồng dân tộc thiểu số, những người thường xuyên phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng. Vì sức khỏe là yếu tố then chốt không chỉ giúp mỗi cá nhân phát triển toàn diện mà còn góp phần vào sự phát triển chung của cộng đồng và xã hội", GS.TS Trần Văn Văn Thuấn nói.

Đội ngũ hơn 60 y bác sĩ của Trung ương và tỉnh Bắc Kạn đã kiểm tra sức khỏe, khám bệnh và tư vấn sức khỏe. Đây cũng là lần đầu tiên người dân hai xã Cao Thượng và Khang Ninh được tiếp cận đoàn y tế với chuyên môn cao, trang thiết bị và vật tư đầy đủ phục vụ khám bệnh và xét nghiệm tầm soát miễn phí với các hạng mục khám nội tổng quát, khám chuyên khoa tiêu hóa và da liễu, siêu âm, điện tim, xét nghiệm máu cơ bản, cấp phát thuốc miễn phí.

Ước tính mỗi suất khám bệnh, thuốc và các phần quà sức khỏe giá trị lên tới hơn 1 triệu đồng cho mỗi người dân tham gia khám bệnh. Tổng nguồn lực từ các tổ chức được ghi nhận cho chương trình là 1,8 tỉ đồng, trong đó khám bệnh và tặng quà 1.300 người dân bao gồm cả trẻ em trị giá 1,3 tỉ đồng; 550 triệu đồng tiền mặt và quà tặng trao tặng cho các cơ sở y tế, cán bộ y tế và người dân (trong đó 260 triệu đồng tiền mặt và quà tặng do Công đoàn Y tế Việt Nam huy động, trao tặng trong chương trình).

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác và các đơn vị đồng hành đã trao tặng 7 suất quà trị giá 10 triệu đồng tiền mặt cho 7 cán bộ y tế bị mất nhà do bão lũ; trao tặng 50 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt cho 50 hộ dân bị thiệt hại nặng do bão lũ; trao tặng 50 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt cho 50 cán bộ y tế bị thiệt hại nặng do bão lũ. Đoàn đã tặng thiết bị khám bệnh công nghệ cao cho Trung tâm Y tế huyện Ba Bể; tặng vật tư, thiết bị y tế cho 2 Trạm Y tế xã Cao Thượng, Khang Ninh, trị giá gần 100 triệu đồng.