Bệnh nhân cấp cứu dồn dập vào bệnh viện những ngày Tết

TPO - Mỗi ngày nghỉ Tết, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận cấp cứu và điều trị cho hàng trăm bệnh nhân. Số ca bệnh tăng cao so với cùng kỳ năm trước, tăng đột biết nhất là nhóm bệnh nhân cấp cứu do đả thương.

Sáng 27/1 (nhằm ngày mùng 6 Tết) thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM cho biết trong 7 ngày nghỉ Tết tại đây đã tiếp nhận 1.990 lượt bệnh nhân nhập viện cấp cứu, trung bình mỗi ngày có tới 288 bệnh nhân. Cao điểm nhất là ngày mùng 4 Tết, có tới 339 bệnh nhân nhập viện.

Là bệnh viện hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế tại khu vực phía Nam, mỗi năm đến dịp Tết, khoa Cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy luôn phải hoạt động hết công suất. Mặc dù bệnh viện đã tăng cường nhân lực, phân công lịch trực 24/24 nhưng số ca cấp cứu năm nay tăng cao khiến các y bác sĩ đối mặt với nhiều áp lực.

Ngoài lượng bệnh tại khu vực TPHCM, Chợ Rẫy là nơi tiếp nhận những trường hợp bệnh nặng chuyển đến từ các tỉnh phía Nam và khu vực Đông Nam Bộ, một phần của các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên.

Theo thống kê của bệnh viện cho thấy, số ca bệnh cấp cứu Tết năm nay tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm trước, bệnh nhân bị tai nạn giao thông là nhóm chiếm số lượng lớn nhất, tiếp đến là tai nạn sinh hoạt, đả thương, ngộ độc, các bác sĩ đã phải phẫu thuật cấp cứu cho 257 trường hợp. Ở nhóm bệnh điều trị nội trú trong dịp Tết có hơn 1.600 ca nhập viện.

Đặc biệt, những ngày Tết số ca bệnh nhập viện do đâm chém, đả thương tăng vọt so với năm trước. Nếu dịp nghỉ Tết 2022 chỉ có 25 trường hợp thì Tết 2023 tăng lên tới 47 trường hợp (tăng 88%). Nguyên nhân của hầu hết các vụ tai nạn giao thông, đả thương đều có liên quan đến tình trạng lạm dụng rượu bia, say xỉn trong những ngày Tết.

Suốt kỳ nghỉ Tết, các bệnh viện là nơi liên tục mở cửa để đáp ứng nhu cầu khám, cấp cứu của người bệnh. Trong ngày đầu tiên đi làm trở lại dù lượng bệnh chưa đông so với bình thường nhưng các bệnh viện vẫn sẵn sàng cho mọi tình huống bao gồm cả hoạt động phòng chống dịch, ứng phó với các tình huống tai nạn, thảm họa và nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Theo ghi nhận của phóng viên sáng 27/1 tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, nhiều trẻ đã được cha mẹ đưa đến thăm khám. Tại khu vực chờ nhận thuốc, anh Lý Minh Tâm (32 tuổi, ngụ tại Quận 11) cho biết: “Tranh thủ dịp Tết, gia đình đi Vũng Tàu du xuân nhưng khi về thì con gái 5 tuổi của vợ chồng tôi có biểu hiện ho, sốt cao. Đầu năm không ai muốn vào bệnh viện nhưng tình huống bất khả kháng vì sức khỏe của con nên sáng sớm tôi đưa bé đến khám. Rất may, con tôi chỉ bị viêm họng, không có vấn đề gì nghiêm trọng”.

Tại Bệnh viện Hùng Vương, nhiều cặp vợ chồng hạnh phúc đón chào thành viên mới của gia đình ngay những ngày đầu năm. Bế cậu con trai vừa chào đời đi tiêm chủng, anh Lê Minh Tân (28 tuổi, ngụ tại huyện Bình Chánh) chia sẻ: “Ngày mùng 5 Tết thì bà xã chuyển dạ, các bác sĩ đã hỗ trợ mẹ tròn con vuông. Hôm nay, bé được chích vắc xin ngừa viêm gan siêu vi B và lao. Gia đình tôi ai cũng vui mừng vì đầu năm có thêm thành viên mới. Chúng tôi rất biết ơn các y bác sĩ, dù là ngày Tết nhưng họ vẫn luôn tận tụy hết lòng chăm sóc bệnh nhân”.

Về tình hình dịch bệnh, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho biết, trong kỳ nghỉ Tết, nhờ nỗ lực ngăn chặn các yếu tố nguy cơ nên tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt. Trong kỳ nghỉ Tết vừa qua, các điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 đã hoạt động liên tục đáp ứng mọi nhu cầu của người dân.