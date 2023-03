Bé trai vừa chào đời nặng 5,8 kg ở TPHCM

TPO - Với cân nặng gần 5,8 kg, bé trai vừa chào đời tại Bệnh viện Hùng Vương TPHCM trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh, cả hai mẹ con đều không có bệnh lý nền. Khoảnh khắc bế cậu bé ra khỏi bụng mẹ được bác sĩ miêu tả với cảm giác “khá mỏi tay”.

Ngày 1/3, thông tin từ Bệnh viện phụ sản Hùng Vương TPHCM cho biết tại đây vừa hỗ trợ sinh sản bằng phương pháp sinh mổ, bé trai chào đời có cân nặng hiếm gặp.

Do người mẹ là chị A.T (29 tuổi, ngụ tại Quận 8, TPHCM) đã một lần sinh mổ nên ở lần mang thai thứ hai này, khi thai nhi được 38,5 tuần, các bác sĩ đã quyết định hỗ trợ sinh sản bằng phương pháp mổ bắt con cho sản phụ sau khi xác định chị mang thai to hơn rất nhiều so với bình thường.

Lúc 10h10 ngày 27/2, ê-kíp bác sĩ đã thực hiện thành công cuộc mổ bắt con cho sản phụ. Các bác sĩ đã trải qua cảm giác “khá mỏi tay” khi bế cậu bé ra khỏi bụng mẹ. Kết quả kiểm tra trọng lượng cho thấy cậu bé có cân nặng lên tới gần 5,8 kg.

BS Hoàng Lê Minh Hiền, Phó phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Hùng Vương – người trực tiếp hỗ trợ sinh sản cho mẹ con sản phụ cho biết: “Đây là lần đầu tôi đỡ sinh một ca lớn cân như vậy. Khi bắt em bé ra, tôi phải bế và tỳ cả người vào để đỡ cậu ấy, cảm giác khá mỏi tay”.

Cũng theo BS Minh Hiền, thông thường những trường hợp sinh con to thường gặp ở mẹ tiểu đường thai kỳ. Ở những trẻ có mẹ bị tiểu đường thai kỳ sau khi sinh dễ bị suy hô hấp, nhiễm trùng huyết, viêm phổi. Tuy nhiên, trường hợp trên, người mẹ không ghi nhận có tiểu đường thai kỳ. Sau cuộc "vượt cạn", hiện cả mẹ và bé đều có sức khỏe ổn định.