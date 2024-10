Bầu cử tổng thống Mỹ: Những tên tuổi đình đám giúp bà Harris trong chặng nước rút

TPO - Ngôi sao nhạc rock Bruce Springsteen và cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đang dùng danh tiếng của mình để hỗ trợ nỗ lực tranh cử của bà Kamala Harris, khi đương kim phó tổng thống Mỹ chiêu mộ những tên tuổi nổi bật nhất tham gia ít ngày cuối cùng của chiến dịch.

Springsteen, một nhạc sĩ kiêm ca sĩ nổi tiếng với sự nghiệp kéo dài 5 thập kỷ, và ông Obama, vẫn là hai trong những cái tên lớn nhất trong nền chính trị Dân chủ, cho thấy cách bà Harris đang dựa vào các tên tuổi lớn trong giai đoạn nước rút để truyền tải thông điệp và chỉ trích đối thủ Donald Trump.

"Tôi hiểu tại sao mọi người muốn thay đổi mọi thứ, nhưng điều tôi không thể hiểu là tại sao có những người nghĩ rằng Donald Trump sẽ thay đổi mọi thứ theo cách có lợi cho bạn", ông Obama nói với các khán giả ở Atlanta.

Cựu tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ tận dụng thời gian để chỉ trích ông Trump “cố gắng bán hàng”, chỉ quan tâm đến "cái tôi, tiền bạc, địa vị của mình" và đưa ra phát biểu dài dòng "chỉ là lời nói suông".

"Chúng ta không cần 4 năm với người chỉ thích làm vua, muốn làm nhà độc tài", ông Obama nói và ca ngợi bà Harris là người "sẵn sàng đảm nhiệm công việc" và “tập trung vào người dân”.

Springsteen cũng chỉ trích ông Trump.

Sau khi biểu diễn The Promised Land, một bản ballad trong album Darkness on the Edge of Town năm 1978 của ông, Springsteen chia sẻ với khán giả ở Georgia rằng ông ủng hộ bà Harris vì muốn "một tổng thống tôn trọng hiến pháp".

"Chỉ có một ứng cử viên trong cuộc bầu cử này coi trọng những nguyên tắc đó: Kamala Harris. Bà ấy đang tranh cử để trở thành tổng thống thứ 47 của Mỹ. Donald Trump đang tranh cử để trở thành một bạo chúa người Mỹ", Springsteen nói thêm trước khi chơi Land of Hope and Dreams và Dancing in the Dark.

Cuộc diễn thuyết của bà Harris ở Clarkston —vùng ngoại ô phía đông Atlanta — diễn ra tại một sân vận động bóng bầu dục của trường trung học, nơi thể hiện sự đa dạng nhất của Mỹ. Cộng đồng ở đây đã tiếp nhận nhiều làn sóng người nhập cư và tị nạn, với 40% dân số của cộng đồng là người nước ngoài.

Người dẫn chương trình gọi tên không chỉ những người tốt nghiệp các trường cao đẳng và đại học lịch sử của người da đen mà còn cả người Tây Ấn. Trong số những người xếp hàng dài để vào tham gia sự kiện có cả những người gốc Á và phụ nữ đội khăn trùm đầu.

Nhiều người tham dự sự kiện cho biết họ đang cố gắng thúc giục người thân và hàng xóm đến các điểm bỏ phiếu để bầu cho bà Harris.

"Tôi quyết định đi làm tình nguyện viên vì tôi không thể giữ im lặng", Beverly Payne, sống tại Cumming, một thành trì của đảng Cộng hòa ở phía bắc Atlanta, nói với AP.

Payne cho biết cô vẫn đang cố gắng thuyết phục mẹ mình đi bỏ phiếu. "Cha tôi, năm nay 85 tuổi, đã chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ lần đầu tiên trong đời", cô chia sẻ.

Diễn viên Samuel L. Jackson, đạo diễn Spike Lee và diễn viên kiêm nhà làm phim Tyler Perry cũng đã phát biểu tại sự kiện.

Chuỗi sự kiện của bà Harris với sự tham gia của những người nổi tiếng sẽ tiếp tục trong ngày 25/10 tại Texas, nơi bà sẽ tham gia cuộc vận động cùng Beyoncé. Bài Freedom năm 2016 của nữ ca sĩ người gốc Houston đã trở thành bài hát chủ đề cho chiến dịch vận động của bà Harris.

Trong khi cuộc vận động ngày 25/10 diễn ra ở một bang đỏ mà ngay cả những người lạc quan nhất của đảng Dân chủ cũng biết rằng Phó Tổng thống Harris khó có thể chuyển sang màu xanh trong cuộc bầu cử ngày 5/11, nhưng sự kiện tại Georgia ngày 24/10 cho thấy vai trò nổi bật của bang này để bà có thể đánh bại đối thủ từ đảng Cộng hoà.

Ông Joe Biden và bà Harris đã giành chiến thắng tại Georgia năm 2020, tạo nên chiến thắng đầu tiên của đảng Dân chủ ở tiểu bang miền Nam kể từ ông Bill Clinton làm được điều này năm 1992. Nhóm của bà Harris hy vọng bà có thể giữ được màu xanh ở bang này trong cuộc bầu cử năm nay.

Các cuộc thăm dò ý kiến ​​cử tri tiềm năng ở Georgia do nhiều viện nghiên cứu và cơ quan báo chí thực hiện cho thấy ông Trump và bà Harris đang chạy đua sít sao ở đây.

Đảng Dân chủ có truyền thống dựa vào những tên tuổi nổi tiếng trong những ngày cuối cùng của cuộc đua.

Springsteen từ lâu đã ủng hộ các chiến dịch tranh cử tổng thống của đảng Dân chủ. Nghệ sĩ này ủng hộ ông Obama vào các năm 2008 và 2012, thậm chí đã ủng hộ vị ứng viên của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử sơ bộ đầy tranh cãi năm 2008.

Ông cũng ủng hộ cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton năm 2016, với màn biểu diễn tại cuộc vận động ở Philadelphia vào đêm trước ngày bầu cử, và ủng hộ ông Biden trong chiến dịch chạy đua năm 2020. Nghệ sĩ đến từ New Jersey gọi ông Trump là "ứng cử viên tổng thống nguy hiểm nhất trong cuộc đời tôi".

Beyoncé ủng hộ bà Clinton năm 2016, với chương trình biểu diễn tại sự kiện ở Cleveland cùng với chồng cô - rapper Jay Z - khi chỉ còn vài hôm trước ngày bầu cử năm đó. Taylor cũng trở thành trụ cột tại các sự kiện và hoạt động gây quỹ của đảng Dân chủ.

Tuy nhiên, thất bại của bà Clinton trước ông Trump năm 2016, dù có sự ủng hộ đáng kể từ các ngôi sao, vẫn là lời nhắc nhở đối với đảng Dân chủ rằng năng lượng do các nghệ sĩ tên tuổi như Springsteen và Beyoncé mang đến chưa đủ để tạo nên chiến thắng trong một cuộc bầu cử.

Thu Loan