Bất thường lô hàng ‘khủng’ nữ nhân viên gửi nhờ công ty nhưng ‘quên’ báo giám đốc

TPO - Chiều 24/10, Cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết, đơn vị đang tạm giữ gần 3.500 sản phẩm là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không có hóa đơn chứng từ.

Cụ thể, Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường TPHCM đã phối hợp với Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM và Công an phường 2 (quận Tân Bình) tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Giao nhận I.C.E tại địa chỉ 9A Sông Thương (phường 2, quận Tân Bình) do ông Trần Văn Nam làm Giám đốc.

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng phát hiện gần 3.500 sản phẩm hàng hóa là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng các loại, xuất xứ Hàn Quốc, chưa qua sử dụng, không có số công bố mỹ phẩm, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Tổng trị giá hàng hóa ước tính khoảng hơn 800 triệu đồng.

Làm việc với Đoàn kiểm tra, bà Trần Ngọc Thanh Tuyền - nhân viên quản lý, đại diện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Giao nhận I.C.E - trình bày, tất cả hàng hóa nêu trên thuộc sở hữu của bà Tuyền, không phải thuộc sở hữu của Công ty TNHH TM-DV Giao nhận I.C.E.

Toàn bộ hàng hóa trên là do bà Tuyền mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn chứng từ để kinh doanh. Hàng hóa mới mua vào, chưa bán được sản phẩm nào ra thị trường. Do hiện tại nơi ở của bà Tuyền đang bị ngập nước nên bà Tuyền mang đến để nhờ ở trụ sở chính của Công ty TNHH TM-DV Giao nhận I.C.E nhưng chưa kịp thông báo cho Giám đốc biết.

Bà Tuyền kinh doanh thời vụ, không có địa điểm kinh doanh cố định.

Cục Quản lý thị trường TPHCM đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa có dấu hiệu vi phạm theo quy định để tiếp tục xác minh, làm rõ.