Bắt tạm giam trạm trưởng bảo vệ rừng ở Gia Lai

TPO - Ông Diệp Thanh Dũng, nguyên Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Đak Pơ Tang, bị tạm giam do liên quan đến vụ khai thác lâm sản trái phép hơn 129 thân gỗ.

Ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kông Chro (Gia Lai) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Diệp Thanh Dũng (SN 1972, trú phường Tây Sơn, thị xã An Khê, Gia Lai), nguyên Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Đak Pơ Tang (thuộc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông H’de) về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, ông Diệp Thanh Dũng bị bắt tạm giam do liên quan đến vụ khai thác lâm sản trái phép tại tiểu khu 750 và 752, lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông H’de quản lý. Khu vực này thuộc địa giới hành chính xã Đak Pơ Tang, huyện Kông Chro.

Cụ thể, tháng 8/2022, trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai phát hiện tại tiểu khu 750 và 752 có 129 cây gỗ bị cưa hạ với khối lượng khoảng 150 m3. Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kông Chro đã khởi tố vụ án hình sự Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại tiểu khu 750 và 752.