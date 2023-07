Bắt tài xế phê ma túy lái ô tô biển số nước ngoài tông 5 người thương vong tại Huế

TPO - Phạm Văn Quang (ngụ Thuận An, Huế) - người điều khiển xe ô tô 5 chỗ mang BKS biển Lào trong tình trạng dương tính với ma túy gây tai nạn trên Quốc lộ 49 đoạn qua TP Huế khiến 5 người thương vong đã bị công an khởi tố bị can, bắt tạm giam.