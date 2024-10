TPO - Từ ngày 14 - 18/10 Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã liên tiếp phát hiện, lập biên bản vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật 3 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép tại địa bàn xã Phan Hòa và xã Sông Lũy.

Ngày 19/10, Công an tỉnh Bình Thuận thông tin, vừa bắt quả tang 3 vụ khai thác khoáng sản trái phép tại địa bàn xã Phan Hòa và xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình.

Theo đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Trương Văn Đo - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Bắc Bình, từ ngày 14 - 18/10 Công an huyện Bắc Bình đã liên tiếp phát hiện, lập biên bản vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật 3 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép tại địa bàn xã Phan Hòa và xã Sông Lũy.

Cụ thể, vào lúc 10h15 ngày 18/10, tại khu vực mỏ cát của ông N.V.L. (35 tuổi, trú tại thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình), thuộc thôn Suối Nhuôm, xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, Tổ công tác Công an huyện Bắc Bình đã phát hiện một máy múc do L.T.V. (24 tuổi, trú tại thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình) điều khiển.

Máy múc này đang múc cát bồi nền lên xe tải mang biển số 86C - 13.993 do H.V.K. (43 tuổi, trú tại thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình) điều khiển, trên xe có 6 m3 cát bồi nền.

Cách đó khoảng 500 m, có một xe tải mang biển số 86C - 15.195 do T.T.T. (46 tuổi, trú tại xã Long Xuyên, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) điều khiển và một xe tải mang biển số 86C - 13.229 do T.V.P. (44 tuổi, trú tại thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình) điều khiển, mỗi xe đều chở 6 m3 cát bồi nền.

Tại hiện trường, Tổ công tác ghi nhận có dấu vết khai thác cũ và mới chưa xác định khối lượng khai thác cụ thể. Tổ công tác Công an huyện Bắc Bình đã lập biên bản kiểm tra và đưa các tang vật về trụ sở Công an xã Sông Lũy tạm giữ, phục vụ công tác điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Qua làm việc, L.T.V., H.V.K., T.T.T., T.V.P. khai nhận làm thuê cho ông N.V.L. và trong ngày 18/10, được ông L. thuê thực hiện việc khai thác số cát trên.

Trước đó, trong hai ngày 14/10 và 17/10, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Công an huyện Bắc Bình, Tổ công tác Công an huyện đã phát hiện, lập biên bản hai vụ khai thác khoáng sản trái phép tại thôn Bình Minh, xã Phan Hòa và Thôn 1, xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình. Tổ công tác Công an huyện Bắc Bình tạm giữ hai máy múc, một máy cày, một xe tải, 2 m3 cát bồi nền.

Hiện, Công an huyện Bắc Bình đã tạm giữ các tang vật, phương tiện, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.