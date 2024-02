Bắt nhóm đối tượng cưỡng đoạt tiền của các cửa hàng mắt kính ở TPHCM

TPO - Vinh cùng đồng bọn thống kê số lượng bệnh nhân thăm từ Bệnh viện Mắt TPHCM (quận 3, TPHCM) đến các cửa hàng mắt kính gần đó cắt kính để “thu” các cửa hàng này số tiền 100 nghìn đồng/lượt khách và 30% trên tổng hóa đơn mua hàng.

Ngày 7/2, Công an quận 3 (TPHCM) cho biết, đơn vị đang tạm giam Nguyễn Quang Vinh (31 tuổi, ngụ quận 3) và 5 người khác để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Qua công tác nắm địa bàn, Công an quận 3 phát hiện một nhóm có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản do Vinh cầm đầu, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại khu vực Bệnh viện Mắt TPHCM nên đã tiến hành xác minh, làm rõ.

Lúc 16h30 ngày 5/2, Vinh đang nhận hơn 3 triệu đồng từ một cửa hàng mắt kính kế bên Bệnh viện Mắt TPHCM thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang, đưa về trụ sở để làm rõ.

Qua truy xét, công an mời 5 đối tượng khác lên làm việc gồm Nguyễn Vinh Quang (37 tuổi), Lê Văn Hiền (50 tuổi), Trương Bá Thành (30 tuổi, cùng ngụ quận 3), Trần Đức Hiền (37 tuổi, quê Tây Ninh) và Nguyễn Nhâm Quý (32 tuổi, ngụ huyện Củ Chi).

Bước đầu, Vinh khai là tài xế xe ôm trong đội xe ôm tự quản của Bệnh viện Mắt TPHCM (cổng số 2) nằm trên đường Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3.

Vào khoảng 8 giờ mỗi ngày, Vinh ra cổng bệnh viện ở mặt đường Nguyễn Thông (phường Võ Thị Sáu, quận 3) để làm cò bắt khách từ trong bệnh viện, đưa ra các cửa hàng mắt kính gần đó cắt kính thuốc để lấy tiền “hoa hồng”.

Đối tượng Quang đứng ở cổng 1 của bệnh viện trên đường Điện Biên Phủ, còn Vinh cùng Thành, Văn Hiền, Quý và Đức Hiền đứng trước cổng bệnh viện trên đường Nguyễn Thông để đếm số lượng khách vào 4 cửa hàng mắt kính xung quanh.

Ngoài ra, Vinh cùng Văn Hiền có nhiệm vụ đứng ở cổng số 2 và khi thấy khách có nhu cầu mua kính thì sẽ chụp hình báo lên nhóm để Quý, Thành, Đức Hiền chỉ dẫn khách đi đến 4 cửa hàng trên để cắt kính.

Bên cạnh đó, Quang còn làm nhiệm vụ thống kê số lượng khách vào 4 cửa hàng trên lên nhóm. Sau đó, khoảng từ 15h-17h mỗi ngày, Vinh sẽ đến 4 cửa hàng này xem lại sổ sách khách vào cửa hàng có trùng khớp với số lượng mà Quang đã báo hay không.

Tiếp đó, Vinh sẽ lấy tiền của các cửa hàng trên là 30% trên tổng hóa đơn mua hàng và 100 nghìn đồng/lượt khách mua hàng. Qua thống kê, mỗi ngày, nhóm của Vinh thu được từ vài trăm đến vài triệu đồng/cửa hàng mắt kính.

Đối với các cửa hàng mắt kính không trả tiền cho nhóm của Vinh, các đối tượng sẽ đi bộ hoặc đi xe máy bám theo khách, ngăn không cho họ vào cắt kính và tư vấn rằng các cửa hàng này bán kính kém chất lượng.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.