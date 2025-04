Bất ngờ về vạch mắt võng tại một số giao lộ ở trung tâm TPHCM

Nhiều người dân TPHCM vẫn dừng đèn đỏ trên vạch mắt võng này mà không biết hành vi này có thể bị xử phạt từ 200.000 đến 400.000 đồng

Một số giao lộ gồm Điện Biên Phủ - Cách Mạng Tháng Tám (quận 3), Lê Duẩn – Tôn Đức Thắng (quận 1) được Sở Giao thông Công chánh (GTCC) TPHCM kẻ vạch mắt võng để xe rẽ phải liên tục.

Hiện nay, nhiều người dân vẫn dừng đèn đỏ trên vạch mắt võng này mà không biết hành vi này có thể bị xử phạt từ 200.000 đến 400.000 đồng (đối với xe gắn máy) theo Nghị định 168/2024.

Giải thích ý nghĩa của vạch mắt võng, ông Trần Sĩ Thắng, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở GTCC), cho biết theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, vạch mắt võng được sử dụng để báo cho người điều khiển phương tiện không được dừng phương tiện trong phạm vi phần mặt đường có bố trí vạch để tránh ùn tắc giao thông. Khi gặp vạch này, người dân không được dừng đậu phương tiện, nếu dừng đậu có thể bị xử phạt theo quy định.

Vạch mắt võng có được đi thẳng hay không tùy thuộc vào hướng mũi tên và tín hiệu đèn giao thông, nếu trên vạch mắt võng không có mũi tên chỉ hướng và đèn tín hiệu cho phép thì có thể đi thẳng, nếu trên vạch mắt võng có mũi tên chỉ hướng thì phải đi theo hướng mũi tên.

Vạch mắt võng thường kẻ tại các nút giao phức tạp, đông phương tiện, có nguy cơ tai nạn giao thông, nút giao với đường sắt, bệnh viện, trường học…

Theo ông Thắng, khi Nghị định 168 có hiệu lực, việc chấp hành trật tự, an toàn giao thông của người dân rất tốt, do đó một số giao lộ đông đúc thường xảy ra ùn ứ giao thông do phương tiện không dám rẽ phải. Để hạn chế ùn ứ, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ đã lắp bảng hướng dẫn rẽ phải khi đèn đỏ nhưng nhiều trường hợp đi trước dừng phương tiện chắn lối rẽ phải của dòng phương tiện đi sau.

"Do đó, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ đã thí điểm kẻ vạch mắt võng tại một số giao lộ có phương tiện đông đúc như Điện Biên Phủ - Cách Mạng Tháng Tám, Lê Duẩn – Tôn Đức Thắng để tạo thói quen cho người dân và tránh trường hợp ùn tắc giao thông khi tổ chức các sự kiện lớn tại khu vực này" - ông Thắng cho hay.

Cũng theo ông Thắng, hiện Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ đang khảo sát và sẽ kẻ thêm các vạch mắt võng tại các giao lộ có lưu lượng phương tiện đông.