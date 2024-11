Bắt hai ‘thương lái’ mật gấu giả

TPO - Ngày 20/11, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Tân Uyên (Lai Châu) cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 2 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán mật Gấu giả.