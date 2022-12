Bắt hai cựu cán bộ Công an huyện ở Trà Vinh

TPO - Ngày 23/12, Công an tỉnh Trà Vinh cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với hai bị can nguyên là cán bộ Công an huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Cụ thể, sau quá trình tiếp nhận, điều tra, xác minh vụ việc sai phạm của hai cán bộ Công an huyện Tiểu Cần, vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với bị can Võ Trung Hiếu (SN 1985, nguyên cán bộ Đội Tổng hợp Công an huyện Tiểu Cần) để điều tra về tội “Tham ô tài sản” quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Đồng thời, quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bị can Trương Văn Tùng (SN 1972, nguyên là Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Tiểu Cần) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Quá trình điều tra xác định, trong 4 tháng đầu năm 2022, bị can Võ Trung Hiếu (nguyên cán bộ Đội Tổng hợp Công an huyện Tiểu Cần) được giao nhiệm vụ là kế toán, quản lý công tác thu, chi liên quan các nguồn kinh phí của đơn vị.

Tuy nhiên, Hiếu không thực hiện đúng các quy định pháp luật về tài chính, kế toán; lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình được giao quản lý tiền mặt đã tự ý chiếm đoạt số tiền 1,261 tỷ đồng từ nguồn kinh phí do Công an tỉnh và UBND huyện cấp cho Công an huyện phục vụ công tác.

Số tiền trên Hiếu đã chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân. Quá trình làm việc, Hiếu đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hành vi của Võ Trung Hiếu đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tham ô tài sản” quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Đối với bị can Trương Văn Tùng (nguyên Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Tiểu Cần) đã có hành vi gian đối chiếm đoạt tài sản của bà L.T.Đ ở huyện Tiểu Cần với số tiền 588 triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Quá trình làm việc, Trương Văn Tùng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hành vi của Trương Văn Tùng đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, hồi tháng 8/2022, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã có quyết định đình chỉ công tác đối với Trung tá Trương Văn Tùng và Thượng úy Võ Trung Hiếu.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.