Bắt giữ thiếu niên 14 tuổi bỏ thuốc độc vào sữa làm cha và bà nội tử vong

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm đã khai nhận từ khi lên 6 tuổi, do cha mẹ ly thân nên bỏ học và cùng mẹ làm ở vựa trái cây của dì ruột trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Tối 20-10, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, liên quan đến vụ chết người nghi do bị ngộ độc sữa xảy ra tại xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, công an đã bắt khẩn cấp P.M.Q. (SN 2009; ngụ huyện Cái Bè) để điều tra.

Theo thông tin ban đầu, Q. đã khai nhận từ khi lên 6 tuổi, do cha mẹ ly thân nên Q. bỏ học và cùng mẹ làm ở vựa trái cây của dì ruột trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Tháng 8-2023, Q. quen một đối tượng tên N.P.Đ. (39 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè) và người này có thuốc bả chó nên Q. xin và về nhà bà nội là bà P.T.P (SN 1940; ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè) và bỏ vào một loại sữa mà bà P. và ông P.V.Y. (SN 1978, con của bà P. và là cha của Q.) hay uống.

Ngày 15-10, Công an huyện Cái Bè tiếp nhận tin báo từ Công an xã Hòa Hưng về vụ chết người. Theo đó, bà P. phát hiện ông Y. đã chết. Tuy nhiên, gia đình nghĩ ông Y. chết do bệnh lý nên tổ chức đám tang mà không trình báo chính quyền địa phương.

Đến 22 giờ cùng ngày, bà P.T.M.C (SN 1970, chị ruột của ông Y.) pha 100 ml sữa cho bà P. uống. Uống xong, bà P. có dấu hiệu tức ngực, khó thở, nôn ói. Khoảng 5 phút sau, bà P. chết tại nhà.

Gia đình cũng nghĩ chết bà P. do bệnh lý nên không trình báo địa phương. Khoảng 4 giờ ngày 15-10, ông P.M.T (con của bà P.) đến phụ đám tang. Tại đây, ông T. tự pha 150 ml sữa để uống.

Uống được khoảng 50 ml thì ông T. có biểu hiện như bà P. trước đó nên được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Triều An – Loan Tâm. Sau khi được bác sĩ chẩn đoán ngộ độc sữa nên ông T. tiếp tục được chuyển đến bệnh viện điều trị.