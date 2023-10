Chân dung thầy dạy lái mô tô vừa bị bắt cùng người mẫu Ngọc Trinh

TPO - Ngoài việc cùng với người mẫu Ngọc Trinh điều khiển mô tô với các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự, ông Đông còn mua giấy chứng nhận đăng ký xe giả để sử dụng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Trần Xuân Đông (36 tuổi, ngụ quận 7) về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Được biết, ông Đông là người sáng lập của Moto Gymkhana VietNam và TopRide Academy VN - cộng đồng và trung tâm đào tạo, huấn luyện kỹ năng lái xe được nhiều người biết đến.

Trên các tài khoản mạng xã hội của mình, ông Đông chia sẻ các đoạn video giới thiệu các loại xe mô tô, bài viết về các kỹ thuật lái xe, bài tập lái xe an toàn… thu hút hàng ngàn lượt tương tác. Ngoài ra, ông Đông thường tổ chức các buổi tập lái xe an toàn Gymkhana (bộ môn thể thao nơi người lái thể hiện kỹ năng điều khiển xe trong sa hình sao cho thời gian hoàn thành bài chạy tốt nhất).

Đầu tháng 9/2023, Đông đã cùng với Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu nội y, 34 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) tổ chức tụ tập, điều khiển xe mô tô hiệu “Ninja” lưu thông trên đoạn đường Trần Bạch Đằng trong khu đô thị Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức.

Cả 2 thực hiện các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm như đứng 2 chân một bên xe, thả 2 tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy… làm hưởng xấu đến vấn đề an ninh trật tự.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an cũng xác định, ông Đông biết giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô biển số 59A3-115.88 là giả nhưng vẫn mua sử dụng.

Quá trình điều tra, xác minh đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM nhận thấy người mẫu Ngọc Trinh chưa có bằng lái xe A2 nhưng vẫn cùng với ông Đông tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe nguy hiểm, phản cảm như nằm, quỳ gối trên yên xe, thả hai tay để xe tự chạy… biểu diễn trên tuyến đường đã được sử dụng công cộng thuộc địa bàn phường Thủ Thiêm và phường Tăng Nhơn Phú B; gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Đồng thời, cho tổ chức quay phim, biên tập lại rồi đăng các clip này lên các tài khoản mạng xã hội có số lượng người theo dõi lớn gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên không gian mạng. Ngoài ra, ông Đông còn có hành vi mua xe mô tô phân khối lớn có giấy tờ giả để sử dụng.

Căn cứ các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM bắt tạm giam ông Đông về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Gây rối trật tự công cộng”; bắt tạm giam người mẫu Ngọc Trinh về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, ông Đông đã bị Đội CSGT Công an quận 8 tước giấy phép lái xe hạng A2 do vi phạm lỗi nồng độ cồn.

Mới đây, ông Đông bị Công an TP Thủ Đức mời lên làm việc, lập biên bản xử phạt hành chính về các lỗi Nằm trên yên xe điều khiển xe và Người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175cm3 trở lên; không có giấy phép lái xe; đồng thời tạm giữ xe mô tô của người này.