Bắt giữ 4 người Trung Quốc lang thang ở Vĩnh Phúc

TPO - Ngày 6/5, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, công an huyện Lập Thạch đã bắt giữ 4 người Trung Quốc. Nhóm đối tượng này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và cư trú bất hợp pháp. Nhóm này sau khi thấy nhiều người Trung Quốc bị bắt giữ nên đã lẩn trốn ở địa bàn Lập Thạch.

Cụ thể, chiều 5/5, tại xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, Công an huyện Lập Thạch đã phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

4 người trên gồm: Huang Ru Shi; Yang Xiong; Ma Rong Wei; và Ma Gui Bin, đều trú tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, 4 người này chỉ có CMND do Trung Quốc cấp, không xuất trình được giấy tờ nhập cảnh hợp lệ.

Tại cơ quan công an, các trường hợp này khai nhận đã cùng một nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh và lưu trú ở thành phố Vĩnh Yên. Thời gian qua, bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện nên các đối tượng đã bỏ chạy lên địa bàn huyện Lập Thạch lẩn trốn.

Trước đó, ngày 3/5, các đơn vị chức năng Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã kiểm tra, phát hiện nhóm 52 người Trung Quốc nhập cảnh và lưu trú trái phép trên địa bàn các phường: Liên Bảo và Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Thị Hồng Hạnh, ở phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên về tội “ tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, theo điều 348 bộ luật Hình sự.