Bắt giam nguyên Tổng Giám đốc Apatit Lào Cai Nguyễn Quang Huy

TPO - Liên quan đến những hành vi vi phạm, lợi dụng hoạt động tôn giáo, từ thiện để trục lợi tại nơi tự xưng "Tịnh thất Bồng Lai" và sau này được đổi thành "Thiền am bên bờ vũ trụ", chiều 4/1, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, xử lý.