Bắt đối tượng kinh doanh hàng nghìn lít dầu nhớt giả nhãn hiệu nổi tiếng

TPO - Buôn bán các loại dầu nhớt giả thương hiệu nổi tiếng, chủ một cửa hàng ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang bị bắt tạm giam.

Chiều 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Lý (30 tuổi, ngụ phường Châu Phú B, TP Châu Đốc) về hành vi “Buôn bán hàng giả”.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 5/8/2022, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phối hợp Công an TP Châu Đốc phát hiện, bắt quả tang Lý đang chuyển dầu nhớt nghi là giả vào phòng trọ được đối tượng thuê tại phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc.

Tiến hành kiểm tra xe tải, phòng trọ nói trên và địa điểm kinh doanh của Lý, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ khoảng 23.000 lít và trên 2,6 tấn dầu nhớt, mỡ bôi trơn, phụ gia các nhãn hiệu Castrol, Shell, Motul, Honda, Yamaha, Kubota và các loại dầu nhớt khác... Ước tính ban đầu, trị giá hàng hoá khoảng 3 tỷ đồng.

Qua công tác giám định, cơ quan chức năng xác định, 102 xô (tương đương hơn 3.000 lít) dầu, nhớt nhãn hiệu Castrol thu giữ của Lý gửi giám định đa số là giả. Hiện các loại dầu, mỡ khác vẫn đang trong quá trình giám định.