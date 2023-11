Bắt ‘đạo chích’ gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại bệnh viện

TPO - Lợi dụng đêm khuya, Trần Trọng Tiến đã lẻn vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang lấy trộm điện thoại, tiền rồi tẩu thoát. Đến khi bị bắt, đối tượng đã gây ra gần 10 vụ trộm...

Ngày 11/11, Công an TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã bắt giữ Trần Trọng Tiến (40 tuổi, ngụ phường Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, cuối tháng 10 và những ngày đầu tháng 11/2023, Công an TP. Rạch Giá nhận được tin báo về việc tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang có kẻ gian đột nhập vào các phòng bệnh lấy trộm nhiều điện thoại và tiền mặt, với tổng trị giá khoảng vài chục triệu đồng.

Qua điều tra, xác minh, ngày 11/11, Đội cảnh sát hình sự Công an TP. Rạch Giá đã xác định nghi phạm có liên quan đến các vụ trộm trên chính là Trần Trọng Tiến nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Tiến khai nhận vừa chấp hành xong án phạt tù không có việc làm, vợ lại bị bệnh nan y, do túng thiếu nên đã nảy sinh ý định trộm cắp để kiếm tiền tiêu xài. Vào đêm khuya, Tiến lén lút đến các phòng bệnh, lợi dụng sơ hở của bệnh nhân, người nhà trong lúc ngủ say để trộm cắp tài sản.

Theo đó, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 7/11, Tiến đến tầng 9 của Bệnh viện đa khoa Kiên Giang thì phát hiện một người đàn ông và một người phụ nữ ngủ say nên lấy trộm 2 điện thoại di động cùng 700.000 đồng rồi tẩu thoát.

Đến khi bị bắt, Tiến đã gây ra gần 10 vụ trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang. Điện thoại sau khi lấy trộm, Tiến mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Trước đó vào ngày 26/9, Tiến còn đột nhập vào kho vật tư của một công ty kinh doanh xây dựng ở khu lấn biển thuộc phường An Hòa, TP. Rạch Giá lấy trộm 2 chiếc xe đạp, 2 khoan điện, 1 bình hơi và một số thiết bị khác rồi mang gửi tại nhà người thân. Được biết, Tiến có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Rạch Giá đang củng cố hồ sơ xử Trần Trọng Tiến theo quy định của pháp luật.