Bất chấp bị chê ngớ ngẩn và xếp loại cà chua thối, quân đoàn Minions vẫn càn quét phòng vé toàn cầu

TPO - Bất chấp bị giới chuyên gia chê bai, "Despicable Me 4" đã vượt mặt bom tấn hoạt hình “Inside Out 2” để dẫn đầu doanh thu phòng vé, duy trì chuỗi doanh thu khởi sắc cho Hollywood.

Despicable Me 4 (tựa Việt: Kẻ trộm mặt trăng 4), phần tiếp theo của phim hoạt hình Illumination, dẫn đầu doanh thu phòng vé Bắc Mỹ vào 3 ngày cuối tuần (5-7/7) với 75 triệu USD. Nếu tính kể từ thời điểm ra mắt vào ngày 3/7, con số lên tới 122,6 triệu USD. Tổng doanh thu phòng vé toàn cầu của Despicable Me 4 đạt 229,5 triệu USD dù chưa chiếu tại nhiều quốc gia lớn, bao gồm Pháp, Đức, Trung Quốc, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc và Italy.

Jim Orr, Chủ tịch Universal Domestic Distribution, chia sẻ: “Thật là một màn ra mắt tuyệt vời cho Despicable Me 4, một trong những loạt phim được yêu thích nhất trong ngành điện ảnh. Gru, gia đình và Minions một lần nữa được khán giả trên toàn thế giới đón nhận vì sự thông minh và vui vẻ của họ”.

Tại Việt Nam, phim ra rạp vào ngày 5/7 và nhanh chóng leo lên vị trí số một doanh thu phòng vé. Thống kê từ Box Office Vietnam, trong 3 ngày cuối tuần, phim thu về 46,5 tỷ đồng.

Theo New York Post, Despicable Me 4 đạt được thành tích ấn tượng dù sức hút của Inside Out 2(tựa Việt: Những mảnh ghép cảm xúc 2) vẫn còn khá lớn. Vào tuần thứ tư công chiếu, phần phim tiếp theo của Pixar bỏ túi thêm 30 triệu USD ở Bắc Mỹ và 78,3 triệu USD ở thị trường quốc tế (Inside Out 2 xếp vị trí thứ 3 tại phòng vé Việt Nam, với doanh thu 3 tỷ đồng vào cuối tuần).

Tính đến thời điểm hiện tại, Inside Out 2 mang về con số ấn tượng là 1,2169 tỷ USD trên toàn cầu. Thành tích này giúp tác phẩm trở thành bộ phim hoạt hình ăn khách thứ 5 mọi thời đại trên toàn thế giới và xếp hạng 10 của phim điện ảnh nói chung.

Dù còn cách biệt khá xa, nhìn lại lịch sử kể từ lần đầu ra mắt vào năm 2010 - bao gồm 3 phần chính và 2 phần phụ Minions, Despicable Me 4 vượt mốc 1 tỷ USD được đánh giá là trong tầm tay. Trước đó, Minions: Rise of Gru (2022) bỏ túi 939 triệu USD, còn Minions (2015) đang tạm dẫn đầu với 1,26 tỷ USD. Xét tình hình hiện tại, trong tổng số 73 thị trường, tổng doanh thu quốc tế 5 ngày đầu của Despicable Me 4 đạt 107 triệu USD, ngang Minions, cao hơn Minions: The Rise of Gru và cao hơn nhiều so với Despicable Me 3 và Despicable Me 2 tại cùng thời điểm.

Despicable Me 4 do Chris Renaud và Patrick Delage đạo diễn, có sự trở lại của dàn diễn viên lồng tiếng do Steve Carell và Kristen Wiig dẫn đầu. Nội dung xoay quanh việc bảo vệ nhân chứng và một nhóm Minions biến thành phi đội siêu anh hùng.

Bất chấp thành tích ấn tượng, các chuyên gia chỉ chấm cho phim được 53% điểm trên Rotten Tomatoes, xếp loại cà chua thối. Đa số ý kiến cho rằng phim ngớ ngẩn, mô típ quen thuộc, không có gì mới lạ hay hấp dẫn nữa. Một số còn cho rằng đây là phần phim tệ nhất trong series. Ngược lại, khán giả lại đánh giá phim đạt 90% điểm nhờ nội dung vui nhộn, xoay quanh gia đình, quan trọng nhất là họ thực sự yêu mến và chờ đợi sự trở lại của các nhân vật trong phim.

Thành công của Despicable Me 4 hay Inside Out 2 là minh chứng cho thực tế phim gia đình thống trị phòng vé, góp phần giúp các gia đình quay lại thói quen đến rạp chiếu phim vốn bị mai một do đại dịch COVID-19.

Mặc dù doanh số bán vé nói chung đã giảm hơn 40% so với mức trước đại dịch, nhưng khi bước vào mùa hè, các rạp chiếu phim chứng kiến sự khởi sắc rõ rệt nhờ loạt phim ăn khách, bù đắp cho tình hình ảm đảm vào đầu năm. Ngoài Despicable Me 4 và Inside Out 2, Bad Boys: Ride or Die của Sony và A Quiet Place: Day One của Paramount đều vượt qua mong đợi, với tổng doanh thu toàn cầu tính đến hết ngày 7/7 lần lượt là 360,2 triệu USD và 178,2 triệu USD.