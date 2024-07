Daehan, Minguk và Manse lập kỷ lục

TPO - Chương trình trò chuyện nổi tiếng “You Quiz on the Block” đạt tỷ suất người xem cao nhất trong lịch sử nhờ sự xuất hiện của nam diễn viên Song Il Kook và ba con trai.

Theo Nielsen Korea, chương trình You Quiz on the Block (tvN) phát sóng ngày 3/7 ghi nhận tỷ suất người xem trung bình toàn quốc là 6,8%, cũng như tỷ suất người xem trung bình toàn thành phố Seoul là 7,8%. Đây là tỷ suất người xem cao nhất mà chương trình do Yoo Jae Suk và Jo Se Ho làm MC từng đạt được kể từ khi bắt đầu phát sóng vào năm 2018.

Nguyên nhân là chương trình chào đón 4 vị khách mời đặc biệt. Đó là tài tử Song Il Kook cùng ba con trai sinh ba Daehan, Minguk và Manse. Họ từng gây bão truyền hình nhờ tham gia chương trình The Return Of Superman.

The Return Of Superman là chương trình truyền hình thực tế ăn khách ở Hàn Quốc, được phát sóng trên kênh KBS2. Chương trình xoay quanh quá trình chăm sóc con nhỏ của những ông bố nổi tiếng khi vợ vắng nhà.

Năm 2014, khi ngôi sao Jumong mang các con gia nhập đoàn phim, bộ ba ngay lập tức chinh phục khán giả nhờ vẻ ngoài và tính cách dễ thương. Hình ảnh Song Il Kook một mình quay cuồng với ba “tiểu quỷ” khiến người xem không ít lần cười nghiêng ngả.

Kể từ đó, bộ ba trở thành sao nhí nổi tiếng khắp châu Á. Ngay cả khi rời chương trình, sức ảnh hưởng của Daehan, Minguk và Manse không hề giảm sút. Khán giả thỉnh thoảng chia sẻ lại những khoảnh khắc dễ thương của bộ ba trên mạng xã hội và thu hút lượng tương tác lớn.

Trong lần tái xuất truyền hình lần đầu tiên sau 10 năm, Daehan, Minguk và Manse gây bất ngờ vì lớn nhanh như thổi. Dù mới 12 tuổi, đang học lớp 6, cả ba đều cao hơn 1,7 m và dẫn đầu toàn trường về chiều cao.

Người hâm mộ vui mừng vì có thể thấy Daehan, Minguk và Manse một lần nữa trên truyền hình. Không ít người cảm thán vì những cậu bé đáng yêu ngày nào nay đã cao lớn, chững chạc.

Bên cạnh đó, Song Il Kook cũng được khen ngợi bởi ngoại hình trẻ trung, nam tính và phong độ dù đã 53 tuổi.

Cư dân mạng bình luận: “Wow, chúng tôi nhớ ba đứa trẻ sinh ba quá!”, “Trời ơi, 12 tuổi mà cao thế? Trẻ em ngày nay lớn rất nhanh”, “Các cậu bé đều lớn lên khỏe mạnh. Em bé Minguk yêu thích của tôi giờ đã trở nên vô cùng nam tính. Thật vui khi được gặp lại các bé”, “Thật tuyệt khi thấy họ khỏe mạnh và phát triển tốt. Cao như vậy ở tuổi 12 ư? Bố hẳn tự hào lắm!”, “Không bất ngờ với tỷ suất người xem kỷ lục. Tôi nhớ họ kể từ khi họ rời khỏi chương trình và chờ đợi cập nhật tình hình của họ. Tôi cảm thấy mình già quá rồi khi xem cách ba đứa trẻ lớn lên và sắp vượt qua chiều cao của cha chúng. Giữ gìn sức khỏe nhé”…