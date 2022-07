Bất chấp an toàn bay để sống ảo

TP - Để thu hút người xem, muốn nổi tiếng, không ít bạn trẻ bất chấp nguy hiểm, các quy định về an toàn hàng không để nhún nhảy, chèn điện thoại quay các đoạn clip ngắn ở sân bay, trên máy bay để đưa lên mạng xã hội. Những hành vi trực tiếp uy hiếp an toàn hàng không như thế này tới đây sẽ bị xử lý.

Chỉ trong ít ngày vừa qua, liên tiếp các đoạn clip ngắn được quay ngay giữa sân bay đưa lên mạng xã hội gây nhiều phản ứng lo ngại từ dư luận và nhà chức trách hàng không.

Gần đây nhất, mạng xã hội xôn xao về clip một cô gái nhún nhảy tiến về phía một chiếc máy bay đang lăn vào sân đỗ. Tiếp đó, một clip khác cho thấy khi hành khách đã lên hết máy bay, còn 2 bạn trẻ cũng là hành khách của chuyến bay vẫn lưu lại phía dưới sân nhún nhảy để quay clip.

Một số hành khách khác lại nhét điện thoại vào khe cửa sổ máy bay lúc cất, hạ cánh, được cho là để quay khoảnh khắc máy bay khi cất/hạ cánh. Đây đều là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hàng không.

Sau khi clip nữ du khách nhún nhảy giữa sân bay được tung lên, Cục Hàng không đã vào cuộc xác minh và cho thấy, vụ việc xảy ra vào tháng 5 tại sân bay Phú Quốc (Kiên Giang). Thời điểm này, khi xe buýt chở hành khách ra cầu thang để lên máy bay, nữ hành khách tên Y. và một khách đi cùng đã “lẩn” ra phía sau xe buýt để quay clip.

Khi bị phát hiện, nhân viên kiểm soát an ninh sân bay đã nhắc nhở nhưng sau đó, nữ hành khách này lại trốn an ninh thêm lần nữa để quay clip, tiến về phía chiếc máy bay đang lăn vào sân đỗ. Tuy nhiên, đơn vị quản lý sân bay đánh giá hành vi này chưa gây hậu quả nên không lập biên bản, không giữ hành khách lại về hành vi gây rối…

Trước những hành vi đáng báo động này, Cục Hàng không vừa ban hành chỉ thị để ngăn chặn từ sớm. Theo đó, Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị liên quan ngành hàng không giám sát, chủ động phòng ngừa các hành vi tương tự có thể xảy ra.

Các sân bay, hãng hàng không được yêu cầu tăng cường thông tin về quy định an toàn hàng không tới hành khách. Nếu phát hiện các hành vi vi phạm an ninh, an toàn, đặc biệt là trong các khu vực hạn chế cần kịp thời xử lý, báo cáo về Cục Hàng không các trường hợp cố tình vi phạm để xem xét cấm bay.

Cần chặn sớm

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Tô Tử Hùng, Trưởng phòng An ninh hàng không (Cục Hàng không) cho biết, trong nhà ga, sân bay có khu vực cho phép hành khách quay phim, chụp ảnh, nhưng nhiều khu vực bị hạn chế vì liên quan an ninh, an toàn bay.

Tuy nhiên, các hành động của khách để quay phim, chụp ảnh trong một số khu vực hạn chế có thể gây nguy hiểm, uy hiếp an ninh, an toàn hàng không. Điển hình như vụ việc nữ du khách Y. chạy về phía máy bay đang lăn vào sân đỗ.

Cũng theo lãnh đạo cơ quan quản lý an ninh hàng không, với chỉ thị vừa được Cục Hàng không ban hành, từ nay, các trường hợp khách thực hiện hành vi vi phạm trong khu vực hạn chế ở sân bay, chèn điện thoại lên cửa sổ máy bay... để quay clip đưa lên mạng xã hội sẽ bị xử nghiêm.