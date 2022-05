Bắt cán bộ chiếm đoạt 28 sổ tiết kiệm hưu trí của khách hàng

TPO - Nhóm thiếu niên từ TPHCM xuống vùng quê hẻo lánh ở tỉnh Long An để cướp tài sản của các thiếu niên, học sinh đi trên đường vắng.

TPO - Tức giận vì nhà kế bên mở loa kẹo kéo hát Karaoke quá lớn, ảnh hưởng đến việc học online của con gái. Do đó, Tài đã vác búa sang đánh vào đầu chủ nhà gây thương tích nặng.

TPO - TIN NÓNG ngày 22/5: Công an đột kích hàng loạt lò độ xe trước trận Chung kết U23 Việt Nam - Thái Lan; Hơn 20 người dương tính với ma túy tại quán bar 'trá hình' ở Phú Quốc; Giả danh công an thu tiền của tiệm cầm đồ; Dùng chổi đánh chết bà nội vì cho rằng bị ma nhập...

TPO - Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống đua xe trước trận Chung kết SEA Games 31 của đội tuyển U23 Việt Nam với U23 Thái Lan, lực lượng Công an TPHCM đã đột kích kiểm tra nhiều lò độ xe cho "quái xế".