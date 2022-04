Bắt 4 cán bộ, nhân viên trạm thu phí nút giao cao tốc Nội Bài - Lào Cai

TPO - Cảnh sát bước đầu xác định, nhóm đối tượng có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để tư lợi cá nhân.

Tối 3/4, trao đổi với Tiền Phong, thượng tá Phạm Duy Thịnh (Trưởng Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trạm thu phí IC14, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc thôn Đại An, xã An Thịnh, huyện Văn Yên.

Đồng thời, Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Hoàng Ngọc Khuê (SN 1985, trú tại tổ dân phố số 6, thị trấn Mậu A); Nguyễn Hữu Tuấn Anh (SN 1993, trú tại tổ dân phố số 4, thị trấn Mậu A); Vũ Văn Hòa (SN 1990, trú tại xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái) và Phạm Minh Thiện (SN 1992, trú xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).

Theo thượng tá Thịnh, cả 4 bị can đều là cán bộ, nhân viên được ký hợp đồng lao động, làm việc cho Công ty Quản lý đường cao tốc VEC. Bước đầu xác định, họ có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn để vụ lợi cá nhân.

Vụ việc đang được Công an huyện Văn Yên tiếp tục làm rõ.