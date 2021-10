Bão số 8 giảm cấp trước khi đi vào đất liền

TP - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 8 nên ngày 14/10, ở khu vực Bắc Bộ và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Vào lúc 4 giờ sáng 14/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, cách Thanh Hóa khoảng 190km, cách Nghệ An khoảng 200km, cách Hà Tĩnh khoảng 130km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó là một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).Trong ngày 14/10, do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, ở vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; một số nơi ở phía Bắc hoàn lưu bão có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Từ hôm nay (14/10) đến ngày 15/10, ở khu vực Bắc Bộ và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-300mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt. Các địa phương đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Từ ngày 16/10 đến ngày 19/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với vùng áp thấp có khả năng xuất hiện trên dải hội tụ nhiệt đới nên ở khu vực Trung Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa to đến rất to.

Khẩn trương rút công nhân khỏi thủy điện Rào Trăng 3

Ngày 13/10, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế phát công điện khẩn gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ hồ đập trên địa bàn yêu cầu tập trung ứng phó bão số 8 dự báo gây mưa to đến rất to. Chủ đầu tư thủy điện Rào Trăng 3 cũng nhận được yêu cầu phải rút công nhân ra khỏi vùng có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất thuộc khu vực dự án.

Tại TT-Huế, từ ngày 13 đến 18/10 dự báo có mưa to, có nơi mưa rất to, gây nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Tại dự án thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền - nơi từng xảy ra thảm nạn sạt lở đất làm nhiều người chết, mất tích cách đây một năm), chủ đầu tư là Công ty CP Thủy điện Rào Trăng 3 đã rút công nhân xây lắp ra khỏi công trường, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người lao động. Khu vực Rào Trăng 3 hiện chỉ còn hơn 10 công nhân được phép ở lại vận hành nhà máy thủy điện, bảo vệ an toàn đập, tài sản. Số người còn lại, chủ yếu là chuyên gia kiểm định an toàn đập, đã rút về trú tại nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 4 ở bên dưới và di chuyển xuống đồng bằng.

Thanh Hóa: Tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn

Ngày 13/10, tất cả các phương tiện, người lao động của Thanh Hóa đang khai thác trên biển đã tiếp nhận được thông tin bão số 8, vào nơi tránh trú an toàn.

Theo đó, đã có 6.667 phương tiện với 24.675 lao động vào nơi neo đậu tránh trú bão an toàn tại các âu thuyền, bến cá trong tỉnh. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã thông báo cấm biển trên địa bàn tỉnh từ 18 giờ ngày 12/10/2021 cho đến khi có thông báo mở biển.